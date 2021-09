Przebudowa w alei Wojska Polskiego rusza. Blokady i objazdy od piątku

To już dziś, w piątek, drogowcy z gdyńskiej spółki MTM zablokują w całości przejazd częścią śródmiejskiego odcinka szczecińskiej alei Wojska Polskiego. A konkretnie blokady staną od strony jej skrzyżowania z ul. Jagiellońską w kierunku pl. Zgody, którego wyspa centralna już została wygrodzona w minioną środę i zamienia się w zaplecze przebudowy.

– Wykonawca planuje rozpocząć prace związane z zamknięciem wskazanego odcinka ok. godz. 18 – przypomina Piotr Zieliński, rzecznik prasowy spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie, która sprawuje nadzór nad realizacją całego przedsięwzięcia.

Wyłączonym z ogólnego ruchu kołowego odcinkiem przejechać będą mogły tylko miejskie autobusy. Na pl. Zgody obowiązywać będzie tylko ruch okrężny. W godzinach 23-7 będzie możliwość wjazdu samochodów dostawczych z zaopatrzeniem. Wykonawca ma też zapewnić dojazd do bram wjazdowych znajdujących się budynków.

Zmiany w organizacji ruchu

Odcinki jezdni zewnętrznej, tej wokół placu Zgody są i pozostaną póki co przejezdne dla wszystkich. Będzie więc można zjechać na pl. Zgody z ul. Edmunda Bałuki i w nią wjechać, wyjechać łukiem z ul. Księcia Bogusława X (jednokierunkowa) i dalej pojechać al. Wojska Polskiego Polskiego do pl. Zwycięstwa lub w ul. Edmunda Bałuki. Czy też zjechać z placu w ul. Bohaterów Getta Warszawskiego (jednokierunkowa). Po wjeździe w al. Wojska Polskiego od pl. Zwycięstwa zmieni się więc tyle, że przez pl. Zgody kierowcy nie przejadą tylko na wprost jezdnią, która go centralnie przecinała, a gdzie teraz za ustawionym ogrodzeniem urządzane jest zaplecze z biurem budowy.

Na ulicy Jagiellońskiej (w kierunku do skrzyżowania z al. Wojska Polskiego) wyłączony z ruchu zostanie dotychczasowy pas do jazdy na wprost. Natomiast z prawego pasa będzie można jechać na wprost dalej ul. Jagiellońską lub skręcić w lewo w al. Wojska Polskiego w stronę pl. Szarych Szeregów.

Na wszystkich okolicznych ulicach, które dochodzą do śródmiejskiego odcinka al. Wojska Polskiego rozstawione zostały lub przytroczone do słupów tymczasowe znaki drogowe oraz tablice z mapkami oraz mniejsze informacyjne o wyznaczonych objazdach. Tablice ustawione są m.in. na dojazdach do pl. Szarych Szeregów z ulic Piłsudskiego, Wielkopolskiej, 5 Lipca oraz z alej Wojska Polskiego i Piastów i przy skrzyżowaniu tej ostatniej z ul. Jagiellońską.

Dla kierowców, którzy będą jechali od lub do pl. Zwycięstwa sugerowany objazd wytyczono ul. Bolesława Krzywoustego, pl. Tadeusza Kościuszki i al. Piastów.

Jak zmieni się al. Wojska Polskiego

W ciągu najbliższych dwóch lat aleja Wojska Polskiego ma przekształcić się w deptak z dwoma jezdniami jednokierunkowymi rozdzielonymi pośrodku parkingiem. Realizacją tej wizji w oparciu o dokumentację projektową Pracowni Architektonicznej ARCHAID Jacek Szewczyk ze Szczecina na zlecenie władz miasta zajmie się Firma Budowlano-Drogowa MTM SA z Gdyni. Spośród wykonawców zaoferowała najniższą cenę 80 728 637,11 zł. Ponadto inwestycja zakresem obejmie modernizację fragmentu samego pl. Zwycięstwa, z układem torów tramwajowych włącznie, przebudowę peronów przystankowych od strony Bramy Portowej i włączenia w ul. Bolesława Krzywoustego, gdzie powstaną dodatkowo wspólne pasy tramwajowo-autobusowe i nowy przystanek w pasie pobocza na wysokości fontanny i kościoła garnizonowego pw. św. Wojciecha. ©℗

Mirosław WINCONEK