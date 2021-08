Kontrakt na aleję Wojska Polskiego. Z czteropasmówki deptak z parkingami wśród drzew

Po miesiącach oczekiwań doszło w czwartek (26 sierpnia) do podpisania umowy między władzami Szczecina i Firmą Budowlano-Drogową MTM SA z Gdyni na przebudowę śródmiejskiego odcinka al. Wojska Polskiego. Spośród firm, które ostatecznie stanęły do przetargu, ta zaoferowała najniższą cenę 80 728 637, 11 zł. Według zapowiedzi przedstawicieli wykonawcy, pierwsze prace rozpoczną się w połowie września i będą prowadzone przy skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej i al. Wojska Polskiego do wysokości placu Zgody.

Inwestycja od pl. Szarych Szeregów do pl. Zwycięstwa, której realizacja została zaplanowana na dwa lata, ma być etapowana. Ponadto zakresem obejmie modernizację fragmentu samego pl. Zwycięstwa, z układem torów tramwajowych włącznie, przebudowę peronów przystankowych od strony Bramy Portowej i włączenia w ul. Bolesława Krzywoustego, gdzie powstaną dodatkowo wspólne pasy tramwajowo-autobusowe i nowy przystanek w pasie pobocza na wysokości fontanny i kościoła garnizonowego pw. św. Wojciecha.

- Przebudowa była długo przygotowywana. Wymagała wielu uzgodnień, spotkań, konsultacji społecznych. Musieliśmy wypracować projekt, który nie będzie z jednej strony tylko i wyłącznie modernizacją układu drogowego, ale także spowoduje, że ulica odzyska swój blask i będą się tutaj pojawiały działania społeczne, inicjatywy i pomysły, które będą ożywiały tą ulicę i przyciągały do niej mieszkańców – mówił Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

Dla al. Wojska Polskiego realizowana będzie zwycięska w konkursie rozpisanym przez magistrat koncepcja Pracowni Architektonicznej ARCHAID Jacek Szewczyk ze Szczecina. Według sporządzonej przez nią dokumentacji projektowej, szeroka dotąd arteria zostanie podzielona na dwie jednokierunkowe jezdnie (po jednym pasie ruchu o szerokości po 4,5 m), na których obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h, a piesi będą mogli je przekraczać w dowolnym miejscu.©℗

Mirosław WINCONEK