Aleja Wojska Polskiego z blokadą od piątku. Między ul. Jagiellońską i pl. Zgody szykują plac budowy

Ale ja się nie martwię , kiedyś się zaczęła, uczyniła wiele zlego (mało dobrego) i kiedyś się skończy, im szybciej tym lepiej dla Polski i Polaków, niestety szkody wyrządzone Polsce i Polakom przez tych polonofobów i polonożerców zostaną z nami dłużej niż satrapia michnikoidów. A w Szczecinie jest tylko więcej szczurów i śmieci i czy rządzić będzie PiS czy wy to jeden syf dla Polaków.

2021-09-15 14:07:49

Mówiono kiedyś mądrze, że ulice to krwioobieg miasta. To unerwienie ciągów komunikacyjnych. Szczecin się zapycha i korkuje. O takich poronionych pomysłach, to trzeba myśleć, gdy ma się już obwodnice i można szybko opuścić centrum. Miasto się korkuje, blokuje i nie ma przepustowości. Z żadnej strony.