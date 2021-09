Wojska Polskiego już placem budowy

REKLAMA

Komentarze

deptak 2021-09-13 16:36:20 wychodek dla piesków wybudują?

HogoFogo 2021-09-13 13:36:54 Jak widzę, publiczność żyje nadzieją, że trup zmartwychwstanie.

Ewa 2021-09-13 13:21:25 Jako osoba mieszkająca w bloku na Wojska Polskiego, bardzo cieszę się na tę przebudowę. W godzinach szczytu hałas generowany przez ruch samochodowy w tym miejscu był nie do zniesienia. Teraz nareszcie będzie tu trochę spokoju.

nico 2021-09-13 13:11:36 Centrum miasta nie powinno być na każdym kroku rozjeżdzane przez samochody. Od tego jest komunikacja miejska, ewentualnie rowery i hulajnogi.

oficyna 2021-09-13 12:40:43 Kiedy wreszcie znikną auta z xlx wiecznych podwórek? Mówienie o eko ,czystym powietrzu a podwórka pelne czegoś co powinno parkować poza historyczną zabudową. Czy jest druga secesja tak niszczona w Europie.?

@Klara 2021-09-13 12:38:31 Przyjemnie na spacerze to jest w Lasku Arkońskim, w Parku Kasprowicza czy parku Żeromskiego. Ulice są do przemieszczania się. Widać że Deptak Bogusława i jego galareta nie pokazały organizatorom że nieprzemyślane rozwiązania się jednak mszczą.

@lin 2021-09-13 12:19:29 Postawią D-18 i wtedy zastosowanie ma art. 5 PRD

Wacław S. 2021-09-13 12:00:41 A kto Ci każe pakować się tam samochodem? Nie masz nóg?

lin 2021-09-13 11:26:04 Parking między jezdniami?? - art.49 ust.1 pkt 9 prawa o ruchu drogowym zabrania zatrzymywania się na pasie między jezdniami.

Klara 2021-09-13 10:58:06 Ciekawe czy osoby, które krytykują tę przebudowę widziały w ogóle jej projekt. Przecież po zakończeniu to będzie wspaniałe miejsce do wypoczynku, spacerów dla wszystkich. Będzie można usiąść, zjeść coś w spokoju na powietrzu bez pędzących i smrodzących w koło samochodów. Na całej długości alei planowany jest monitoring więc wreszcie będzie bezpiecznie.

Wacław S. 2021-09-13 10:46:36 No i jakże postępowe jest także zatkanie całego kwartału z ul. Bogusława, od Krzywoustego do Woj. Polskiego. Wcześniej bywałem tam w różnych sprawach, teraz nawet się nie zbliżam. Prawda, wjechać się da, ale żeby wyjechać potrzeba odstać w korku z 15 minut. Patrzę z żalem na te szkody wyrządzane dla miasta, za grube pieniądze.

Wacław S. 2021-09-13 10:41:08 Jednak szkoda. To będzie wielki sukces, zapewne jeszcze większy niż "rewitalizacja" Krzywoustego, gdzie po utrudnieniach dla aut cała ulica przypomina slumsy. Sorry, za wyjątkiem bezpośrednich okolic przystanków, gdzie można zjeść kebaby. Co za sukces!

projekt jest świetny 2021-09-13 10:34:06 To może być druga ulica Piotrkowska w Łodzi, z lokalami tętniącymi życiem. Oby się udało.

Brawo Krzystek 2021-09-13 10:26:11 Wreszcie bezsensowna autostrada śródmiejska zostanie zamieniona w miejsce przystępne dla wszystkich Szczecinian. Już za 2 lata tu właśnie będzie biło serce naszego miasta.

beryl 2021-09-13 10:06:54 Miasto jest dla ludzi czy dla samochodów?

klemens 2021-09-13 10:00:41 generalnie to zbliża się Armagiedon w centrum miasta . Konkretnie to będzie poprawa bezpośredniego sąsiedztwa kościoła . Tylko on zyska na tej przebudowie .

Edek 2021-09-13 09:52:20 Kolejna idea fix prezydenta i jego świty.Dla kogo jest to miasto - miasto dla ludzi czy ludzie dla miasta. Zakorkowanie miasta przyczyni się do zmian klimatycznych. Zamiast upłynniać i udrażniać ruch to się go korkuje .Czy to tak trudno zrozumieć? Czas najwyzszy usunoc tego szkodnika z urzedu razem z jego swita.

Dryja 2021-09-13 09:43:10 I życie rozkwitnie tu jak na Bogusława!

Szczecinianin 2021-09-13 08:56:04 Nareszcie Miasto przywróci życie tej martwej od dekad ulicy. Okoliczni właściciele sklepów zdecydowanie zyskają na tej przebudowie, a ludzie dostaną ulicę na europejskim poziomie.

Alex 2021-09-13 08:38:09 Ruch samochodowy powinien być generalnie wyprowadzany z centrum miasta na jego obrzeża. Ta przebudowa to ruch we właściwą stronę.

gh 2021-09-13 08:35:37 I to wszystko pod hasłem ożywiania centrum. Projektanci, zatwierdzający projekty i inni fantaści myślą, że jak zrobią przestrzeń to ludzi zwalą się tabunami, będą chodzić od sklepiku do sklepiku, odpoczywać przy kawie w kawiarni, przychodzić na obiady do restauracji. Nie biorą pod uwagę, że trzeba tam dotrzeć, że trzeba mieć gdzie zaparkować, że często zakupy robi się po drodze z pracy na chwilę się zatrzymując przy sklepie czy piekarni (ja już nie kupuję w piekarni w centrum)

Aneta 2021-09-13 08:20:47 Miejmy nadzieję że ten zrujnowany fragment Wojska Polskiego odzyska wreszcie blask.

;/ 2021-09-13 08:14:23 @zs: trzeba było wygrac przetarg ,zaorac wszystko i zrobic 6 pasow autostrady, kazdy mogl startowac

Super 2021-09-13 08:06:55 Działać jak najszybciej

Grigorij 2021-09-13 08:00:55 Włodarze miasta szykują kolejną tragedię dla kierowców, zamiast czterech pasów DWA , po przebudowie odcinka Bogusława i zmianie bocznych ulic na jednokierunkowe w godzinach szczytu nie da się płynnie przejechać w tym rejonie ,na Wojska Polskiego mają być szerokie chodniki i ławeczki dla meneli- proszę obejrzeć jak to wygląda na Krzywoustego przy Kupcu, to miasto niedługo się udusi a pan prezydent i jego świta bije brawo....

Nareszcie 2021-09-13 07:18:57 Roboty miały wystartować już dawno.

szok 2021-09-13 07:07:32 Czyli w tym mieście można robić dosłownie wszytko. Co następne, zamknięcie ul. Wyzwolenia/Niepodległości, czy zrobienie deptaka z al. Piastów?