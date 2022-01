Przebudowa torów na Pomorzanach. Od soboty zmiany na ul. Kolumba

Od kilku tygodni trwają pierwsze rozbiórki na ulicy Smolańskiej i w rejonie Nabrzeża Wieleckiego, a także porządkowanie ogrodów działkowych przy pętli tramwajowej Pomorzany. Od soboty kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej czekają kolejne poważne zmiany. Częściowo zamknięta dla ruchu zostanie ulica Kolumba.

Ruch na wspomnianej ulicy będzie się odbywał w jednym kierunku – od ul. Dąbrowskiego do ul. Nowej. Ruch dwukierunkowy możliwy będzie na odcinku od ul. Dąbrowskiego do wjazdu na stację Orlen. W planach jest także zamknięcie dla ruchu południowej części jezdni i torowiska tramwajowego w okolicy skrzyżowania ul. Kolumba z ul. Nadodrzańską (włącznie ze skrzyżowaniem) i brak możliwości wjazdu w ul. Nadodrzańską oraz zamknięcie dla ruchu północnej części jezdni i torowiska tramwajowego za skrzyżowaniem z ul. Nadodrzańską do Dworca PKP. Ruch pojazdów odbywał się będzie południową stroną jezdni. Do zamknięcia przewidziano także jezdnię ul. Kolumba wzdłuż Odry, jednokierunkowy ruch pojazdów torowiskiem tramwajowym i dalej jezdnią wzdłuż Dworca PKP do ul. Nowej z brakiem możliwości skrętu w ul. Owocową.

Dla jadących od mostu Długiego do Dworca PKP wytyczono objazd trasą: Wyszyńskiego – Brama Portowa – pl. Zwycięstwa – Brama Portowa – 3 Maja – Owocowa, dla jadących od mostu Długiego do ul. Kolumba trasą: Wyszyńskiego – Brama Portowa – pl. Zwycięstwa – Kopernika – Narutowicza – Piastów – pl. Szyrockiego – Dąbrowskiego, natomiast dla jadących od ul. Kolumba do ul. Energetyków trasą: Nowa – Dworcowa – Brama Portowa – Energetyków.

Zmiany w komunikacji miejskiej na Pomorzanach

Zmiany czekają też użytkowników miejskiej komunikacji. Wstrzymany zostaje ruch tramwajowy na odcinku Wyszyńskiego – Kolumba – Pomorzany. Tramwaje linii 6 będą kursować na trasie Gocław – Wyszyńskiego (powrót przez Wyszyńskiego – Bramę Portową – pl. Hołdu Pruskiego) wg specjalnego rozkładu jazdy.

Uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza linii 806 w relacji plac Żołnierza Polskiego – Pomorzany Dobrzyńska. W kierunku pętli „Pomorzany Dobrzyńska” trasa przebiegać będzie przez: al. Niepodległości, Bramę Portową, ul. 3 Maja, ul. Czarnieckiego, ul. Potulicką, ul. Piekary, ul. Dąbrowskiego, ul. Starkiewicza, ul. Boczną, ul. Połabską, ul. Szpitalną, al. Powstańców Wlkp., ul. Budziszyńską, ul. Inowrocławską. W kierunku placu Żołnierza Polskiego trasa przebiegać będzie przez: ul. Dobrzyńską, ul. Budziszyńską, al. Powstańców Wlkp., ul. Starkiewicza, ul. Dąbrowskiego, ul. Kolumba, ul. Nową, ul. Dworcową, Bramę Portową, al. Niepodległości.

Kursy wykonywane będą z częstotliwością w dni powszednie do godz. 6 co 15 minut, w godz. 6-20 co 12 minut, po godz. 20 co 20 minut, w soboty do godz. 9 i po godz. 18 co 10 minut, w pozostałym okresie co 12 minut, w dni świąteczne co 20 minut, w Nowy Rok, Wielkanoc i Boże Narodzenie do godz. 11 i po godz. 18 co 24 minuty, w pozostałym okresie co 20 minut.

Autobusy linii 75, 521, 527 od przystanku „Brama Portowa” kursować będą przez: ul. 3 Maja i ul. Owocową do przystanku końcowego „Dworzec Główny (Owocowa)”. Powrót następować będzie przez ul. Nową. Na zmienionej trasie uruchomione zostaną przystanki: „Plac Zawiszy” oraz „Dworzec Główny (Owocowa)”. Nieczynne będą przystanki: „Plac Tobrucki” (w kierunku ul. Kolumba) oraz „Dworzec Główny” (przy ul. Kolumba, przed budynkiem dworca kolejowego).

Autobusy linii 528 w kierunku Pomorzan od przystanku „Brama Portowa” kursować będą przez: ul. 3 Maja, ul. Czarnieckiego, ul. Potulicką, ul. Piekary, ul. Dąbrowskiego do ul. Starkiewicza i dalej dotychczasową trasą. Autobusy linii 528 w kierunku Gumieniec kursować będą dotychczasową trasą z następującymi zmianami: przystanek „Nadodrzańska” będzie nieczynny, przystanek „Dworzec Główny” zlokalizowany będzie przed budynkiem dworca kolejowego, na górnej jezdni ul. Kolumba, na której obowiązywać będzie kierunek ruchu przeciwny do dotychczasowego.

Jakie prace w ramach „torowej rewolucji”

Prace w tym etapie „torowej rewolucji” obejmą m.in. przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu: ul. Nowa od wiaduktu kolejowego – plac Ratuszowy – ul. Dworcowa na wysokości hotelu Novotel z dodatkową relacją pod wiaduktem, przebudowę ul. Dworcowej wraz z torowiskiem tramwajowym od Nabrzeża Wieleckiego do wysokości hotelu Novotel, ul. Nowej wraz z torowiskiem tramwajowym, torowiska pod wiaduktem kolejowym, budowę przystanków „wiedeńskich”, a także przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie na wysokości ul. Podwale – ul. Kolumba – Chmielewskiego – Smolańska – Budziszyńska – do rozjazdów z pętlą Pomorzany.

Prace obejmą też przebudowę al. Powstańców Wlkp. z całą infrastrukturą i rozbudowę pętli tramwajowej na Pomorzanach. Łącznie (w ciągu dwóch lat) wyremontowanych zostanie ponad 12 km toru pojedynczego, infrastruktura sieciowa, chodniki, jezdnie oraz przystanki. Kontrakt na realizację zadania wartego 262 mln zł wygrała firma ZUE.

Tomasz TOKARZEWSKI