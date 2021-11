Parcela nad Odrą do wzięcia

Za niespełna dwa miesiące okaże się, czy są chętni i ile gotowi zapłacić miastu za parcelę przy ul. Krzysztofa Kolumba 59 w Szczecinie. To teren w obrębie obszaru rewitalizacji przyległy do nabrzeża Odry. Cena wywoławcza nieruchomości, która sąsiaduje z dawną drożdżownią, to 5 mln zł.

Na działce o łącznej powierzchni 4607 mkw. znajdują się parterowe budynki pełniące funkcje magazynowe, składowe i biurowe, a wcześniej także mieściły się w niektórych z nich warsztaty. To od dłuższego czasu teren tylko w niewielkiej swej części użytkowany. Jest opuszczony po wyprowadzce większości dotychczasowych najemców.

Grunt znajduje się kilkadziesiąt metrów od skrzyżowania z ul. Nadodrzańską i stoi na nim w sumie 9 niskich budynków. W obniżeniu od ulicy stoi podłużny, parterowy budynek biurowy. W głębi działki są jeszcze 2 budynki handlowo-usługowe i 6 innych, które zakwalifikowano jako magazyny i silosy. Dwa pomieszczenia w jednym z budynków zajmowane są wciąż przez bezumownego użytkownika. Złożył on jednak deklarację, że wyda zajmowaną część lokalu użytkowego najpóźniej do końca tego roku.

