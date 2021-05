Miliony na stacje ładowania autobusów elektrycznych

Przypomnijmy, że w kwietniu prezydent Szczecina Piotr Krzystek zawarł umowę ze spółką Solaris Bus&Coach na dostawę sześciu autobusów z napędem elektrycznym. Kontrakt opiewa na ponad 16,6 mln złotych. Autobusy mają zostać dostarczone do Szczecina w ciągu roku od podpisania umowy. Wcześniej, bowiem w tym roku, na ulice miasta powinno wyjechać 8 przegubowych Solarisów Urbino 18 electric. To drugie z zamówień zeroemisyjnego taboru u tego samego producenta, który w ubiegłym roku również wygrał przetarg.

Komentarze

Robert 2021-05-13 22:16:57 Efekt globalny nie ma tu znaczenia. Ważne aby w dużych miastach nie smrodziły nam spalinowe autobusy. Obojętnie z jaką normą diesel zawsze pozostanie dieslem i przyczynia się do rakotwórczego smrodu. Elektryczne autobusy są panaceum na zakorkowane miasta z smierdzacymi dieslami.

Powodzenia ekoświry! 2021-05-13 16:17:23 Rozumiem, że ta "eko"energetyka wybuduje też elektrownię dla zasilenia tych ładowarek. Oczywiście solarno-wiatraczkową (jak latarnie w gminie Dobra)

do @hahaha 2021-05-13 08:18:01 To,że komunikacja nie jest rentowna to wiadomo i trzeba dopłacać ale pytanie jest takie: jakie są koszty inwestycyjne i eksploatacyjne w stosunku do właśnie autobusów z innymi napędami plus efekt ekologiczny tylko, że całkowity a nie lokalny. Diesle z Euro 6 to są śmierdzące wg ciebie?

@hahaha 2021-05-13 07:29:13 A kiedy się zwracają śmierdzące diesle? Komunikacja zbiorowa nie jest rentowna nigdy. Naturalnie się nie zwraca. Myśl trochę

hahaha 2021-05-12 21:15:49 ja bym wolał by don pedro z krainy never (kn) podał kiedy to się zwróci...

kot felix 2021-05-12 17:37:48 a jak ekologiczna jest produkcja akumulatorów i jak ekologiczna jest ponowna ich odzysk??? bo to , że nie smrodzi w mieście to nie znaczy , że jest to ekologia:))))