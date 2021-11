Umowa na torowiska do Pomorzan podpisana. Przebudowa ruszy jeszcze w tym roku

Druga i najdroższa z dotychczasowych inwestycji tramwajowo-drogowych w Szczecinie ruszy najprawdopodobniej jeszcze w tym roku. Kiedy dokładnie rozpocznie się przebudowa obu tras do Pomorzan ulicami Krzysztofa Kolumba, Zygmunta Chmielewskiego i Smolańską oraz w al. Powstańców Wielkopolskich jeszcze nie wiadomo. Jej start ma być skoordynowany ze stanem zaawansowania prac trwających w centrum w rejonie al. Wyzwolenia, ulic Jana Matejki, Marszałka Józefa Piłsudskiego i w obrębie pl. Rodła. W ciągu najbliższych dwóch tygodni wykonawca ma przedstawić harmonogram prac.

Umowę z ZUE S.A. z Krakowa na to przedsięwzięcie podpisano w miniony wtorek. Spółka złożyła ofertę na realizację zadania za 261 951 993 zł. I była jednym z trzech potencjalnych kontrahentów, którzy wycenili zadanie na kwoty poniżej budżetu zakładanego przez TS. Przetarg rozstrzygnięty został na początku sierpnia. To kontrakt wielobranżowy, bo zakresem prac ingerujący w niemal każdy element infrastruktury podziemnej i komunikacyjnej, dlatego wśród podmiotów komunalnych współzamawiających z Tramwajami Szczecińskimi są także Szczecińska Energetyka Cieplna oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Dwie trasy tramwajowe do przebudowy

Przebudowa dwóch tras tramwajowych łączących Śródmieście z Pomorzanami obejmie swym zasięgiem także fragment ścisłego centrum, bo będzie prowadzona od dojazdu ul. Nabrzeże Wieleckie w kierunku dworca PKP Szczecin Główny, w ul. Dworcowej i odchodzącej od ul. Krzysztofa Kolumba ul. Nowej do skrzyżowania z al. Niepodległości. Na wysokości wiaduktu kolejowego zaprojektowany został nowy rozjazd z relacjami w kierunku mostu Długiego oraz ul. Krzysztofa Kolumba. Dokończona zostanie wymiana pozostałego jeszcze odcinka starych torów i trakcji na odcinku wspomnianej ul. Nabrzeże Wieleckie. Od podstaw zbudowany zostanie nowy pas torowiska na placu przed dworcem przy zachowaniu jego układu umożliwiającego zmianę toru w sytuacjach awaryjnych czy przez składy dwukierunkowe (z przystosowanym przystankiem dla tego typu taboru).

Na samej ul. Krzysztofa Kolumba prace obejmą całą jej szerokość i dalej także ulice Zygmunta Chmielewskiego i Smolańską. Wzdłuż trasy powstaną tzw. przystanki wiedeńskie, z wyniesieniami jezdni na ich wysokości wzorem tych, jakie są na ulicach Niemierzyńskiej i Arkońskiej. W al. Powstańców Wielkopolskich, na tych jej fragmentach, gdzie nie ma wydzielonego torowiska, przebudowana będzie cała infrastruktura techniczna wraz z jezdnią, chodnikami, wytyczony będzie pas dla rowerów. W tym fragmencie, gdzie torowisko jest poprowadzone w zieleni między jezdniami, czyli na odcinku od pl. Jana Szyrockiego do wysokości skrzyżowania z ul. Witolda Starkiewicza, zakres prac dotyczyć będzie tylko wymiany na nowe torów i trakcji. Na tej trasie też wzdłuż odcinka alei na wysokości jej skrzyżowań z ulicami Szpitalną i Frysztacką urządzone zostaną w obu kierunkach po dwa tzw. przystanki wiedeńskie.

Kiedy koniec Torowej Rewolucji do Pomorzan?

Po przebudowie i rozbudowie całkowicie zmieni się kształt nowej i znacznie powiększonej pętli Pomorzany. Urządzonych zostanie na niej aż pięć torów postojowych z przystankami (obecnie są tylko trzy) oraz osobny podjazd z peronem dla autobusów.

Na realizację całego przedsięwzięcia wykonawca ma nieco ponad dwa lata – termin realizacji inwestycji to 720 dni od daty podpisania umowy. Na obu szlakach od centrum do Pomorzan (wraz z pętlą) do ułożenia jest w sumie ponad 12 km nowego toru pojedynczego, nie licząc pozostałych zakresów prac przewidzianych w dokumentacji projektowej.©℗

Mirosław WINCONEK