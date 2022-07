Premier wręczył promesy. Na tereny popegeerowskie w regionie trafi ok. 380 mln zł

Blisko 380 mln zł trafi do gmin i powiatów z województwa zachodniopomorskiego, w których funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne. Dzięki środkom z III edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w regionie zrealizowanych będzie 150 przedsięwzięć bliskich mieszkańcom. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w sobotę (16 lipca) w Ostrowicach (gmina Drawsko Pomorskie) z samorządowcami, którzy z rąk szefa rządu otrzymali promesy na dofinansowanie zaplanowanych działań.

W trzeciej edycji Programu Inwestycji Strategicznych o wsparcie mogły się ubiegać gminy i powiaty, na obszarze których funkcjonowały kiedyś PGR-y. Łącznie ponad 1800 wniosków uzyskało pozytywną rekomendację do otrzymania środków z budżetu państwa. Bezzwrotne dofinansowanie wyniesie nawet do 98 proc. wartości inwestycji. Chodzi o działania takie jak m.in. przebudowa dróg czy modernizacja szkół i świetlic wiejskich. Minimalny poziom udziału własnego wynosi 2 proc. Samorządy otrzymały ponad cztery miliardy złotych.

Premier: największy wyrzut sumienia

Na tereny popegeerowskie w Zachodniopomorskiem trafi blisko 380 mln zł. Łącznie zostanie tam zrealizowanych 150 inwestycji w 106 gminach i 18 powiatach. Promesy na dofinansowanie zaplanowanych działań samorządowcom z części regionu wręczył w Ostrowicach premier Mateusz Morawiecki.

– Ziemie popegeerowskie to największy wyrzut sumienia III RP – liberałów, którzy mogli wiele, a uczynili nic lub prawie nic dla tych gmin – mówił szef rządu. – To wielki wyrzut, a zarazem grzech zaniechania. Nasz rząd dostrzegł to, czego wielu innych nie dostrzegało: potrzebę tworzenia nowych szans i wyrównywania możliwości dla dzieci i młodzieży, przyciągania nowych przedsiębiorców oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

Jak dodał, program skierowany do gmin popegeerowskich dotyczy poprawy warunków życia poprzez rozbudowę infrastruktury i promocję przedsiębiorczości.

– Program Inwestycji Strategicznych to między innymi poprawa jakości oświetlenia ulicznego, budowa i remont szkół czy budowa sieci wodno-kanalizacyjnych – wymieniał premier. – To podstawowe inwestycje potrzebne dla tych gmin i powiatów. Ludzie mieszkający na terenach popegeerowskich nie zawinili, że urodzili się w tym miejscu. Zawinili inżynierowie społeczni, którzy w rachunku zysków i strat nie policzyli jednego rachunku – rachunku krzywd. Aby tutaj ludzie chcieli żyć, mieszkać, pracować i rozwijać się, to muszą być dla nich perspektywy i szanse. I temu służy nasz wielki program, który będziemy kontynuować. To, co obiecaliśmy wójtom i burmistrzom, realizujemy konsekwentnie, niezależnie od pandemii, wojny na Ukrainie czy putinflacji, by Polska była najlepszym miejscem do życia dla wszystkich, nie tylko dla mieszkańców wielkich miast.

Jedyny taki program

To jedyny w historii program kompleksowego wsparcia inwestycyjnego samorządów.

– Wszystko to realizujemy właśnie po to, żeby Polska była przyzwoitym, a możliwie jak najlepszym miejscem do życia dla wszystkich – nie tylko mieszkańców wielkich miast, ale właśnie także dla mieszkańców gmin i powiatów – podkreślił M. Morawiecki.

Premier podziękował europosłowi Joachimowi Brudzińskiemu oraz wiceministrowi spraw wewnętrznych i administracji Pawłowi Szefernakerowi za inspirację skierowania programu do gmin popegeerowskich.

Podczas wizyty w województwie zachodniopomorskim szef rządu spotkał się z przedstawicielami Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Rozmawiano na temat dotychczasowego wsparcia rolników i rozwiązań istotnych dla rolnictwa.

Dodajmy, że wcześniej tego samego dnia w Brojcach symboliczne czeki na inwestycje przekazano przedstawicielom samorządów z powiatów: goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, łobeskiego i polickiego. W wydarzeniu uczestniczyli wiceminister Paweł Szefernaker, europoseł Joachim Brudziński, wojewoda Zbigniew Bogucki i parlamentarzyści.

(ek)