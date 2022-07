Do Zachodniopomorskiego trafi blisko 380 mln zł na inwestycje na terenach popegeerowskich

Jechać PIS !

2022-07-16 17:37:04

Nasz rząd się zadłuża, a coraz więcej pieniędzy jest już poza kontrolą parlamentu. Morawiecki wypchnął do PFR i BKG już 350 mld zł. I chce wypychać finansowanie dalej – w 2025 roku ma to już być 410 mld zł. My nie wiemy nawet, na co rząd zamierza te pieniądze wydać. Widzimy tylko salda z coraz większym minusem. Rząd wydaje pieniądze na tekturowe czeki dla samorządów, opinia społeczna nie rozumie, jak to działa. Na takie pomysły nie wpadli nawet w Grecji.