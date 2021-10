Zmiany w rządzie. Jest nowy wicepremier

Grzegorza Pudę (PiS) na stanowisku ministra rolnictwa i rozwoju wsi zastąpił Henryk Kowalczyk (PiS). - Poprosiłem go również, by przyjął tekę wicepremiera - poinformował we wtorek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Zaś sam G. Puda - nie jest tajemnicą, że nie cieszył się zbyt dobrą opinią wśród rolników - objął stanowisko konstytucyjnego ministra funduszy i polityki regionalnej. Jednak to nie jedyne zmiany w rządzie.

Nowych ministrów na wniosek premiera powołał we wtorek po godzinie 17 prezydent Andrzej Duda.

I tak Kamil Bortniczuk, który na początku roku odszedł z Porozumienia Jarosława Gowina, objął nowo utworzone Ministerstwo Sportu i Turystyki (wcześniej zakres kompetencji MSiT był rozdzielony na inne resorty). Poseł jest jednym z założycieli Partii Republikańskiej, która obecnie współtworzy razem m.in. z Prawem i Sprawiedliwością większość koalicyjną w Sejmie. Nowe stanowisko posła można więc odczytywać jako realizację umowy koalicyjnej.

Wśród nowo powołanych ministrów jest też Anna Moskwa. Objęła ona tekę ministra klimatu, po odchodzącym z przyczyn osobistych Michale Kurtyce, choć nieoficjalnie mówi się, iż jest on obwiniany za klęskę w negocjacjach polsko-czeskich wokół kopalni w Turowie. Grozi nam w tej sprawie gigantyczna kara finansowa. A. Moskwa do rządu przychodzi z zarządu spółki Baltic Power (jednym z właścicieli jest PKN ORLEN), która zajmuje się budową farm wiatrowych na Bałtyku.

Premier poinformował dziś również, że... ubędzie mu nieco pracy. Wszystko dlatego, że nowym szefem Ministerstwa Rozwoju i Technologii został Piotr Nowak. Dotychczas pieczę nad resortem sprawował Mateusz Morawiecki.

41-letni Nowak był wcześniej m.in. doradcą Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Waszyngtonie.

M. Jeziorny