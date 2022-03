Prace na rondzie w Zdrojach bliskie końca. Zmiany na linii 79 wydłużone

Prace w rejonie ronda Walecznych - Mączna w Zdrojach nabrały tempa. Jak ocenia Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, zamknięcie ulicy dla autobusów przysłużyło się przyspieszeniu robót związanych z układaniem podbudowy bitumicznej na odcinku inwestycji Pszenna - Walecznych.

Obecnie trwają prace związane z wykonywaniem ostatnich robót przyłączeniowych na instalacjach podziemnych i zaraz po nich drogowcy mają rozpocząć roboty zagęszczające podbudowę z kruszywa wraz układaniem podbudowy bitumicznej.

Prace drogowe rozpoczęły się już przed weekendem.

- To oznacza, że otwarcie ronda zbliża się wielkimi krokami - ocenia Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM. - Jednak wiąże się to z wydłużeniem zmian na linii 79. Jeszcze do 29 marca linia 79 nie będzie wykonywać kursów do i z Osiedla Słonecznego. Od przystanku Zdroje Dworzec wszystkie kursy będą skierowane do pętli Turkusowa. Linia 65 będzie kursowała bez zmian - informuje rzeczniczka.

