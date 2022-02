Szczecin honoruje zasłużonych. Pamięci Dowlaszów i Łyczywków

Szczecin pamięta o swoich zasłużonych mieszkańcach. Ich nazwiskami uhonorowano wiele ulic, parków czy skwerów. Ta tradycja może być kontynuowana. Szczecińscy radni mają dwa nowe pomysły. Tym razem dotyczą znanych rodzin.

W 1996 r. patronem parku na Pogodnie został Roman Łyczywek. Do Szczecina przyjechał z Poznania wraz z ekipą pierwszego polskiego prezydenta miasta Piotra Zaremby. Przy obecnej ul. Rayskiego otworzył kancelarię adwokacką. W latach 80. XX w. był radcą prawnym „Solidarności”, członkiem Komitetu Pomocy dla Internowanych i obrońcą w procesach opozycjonistów, m.in. Andrzeja Milczanowskiego, Edmunda Bałuki, Mariana Jurczyka. Był też m.in. obrońcą braci Eismontów, którzy w roku 1950 uciekli jachtem na Bornholm.

Park nazwany jego imieniem to teren pomiędzy al. Wojska Polskiego, ul. Ostrawicką, Krasickiego i Skłodowskiej-Curie. W 2021 r. zmarła Krystyna Łyczywek, równie zasłużona, a w 2013 r. doceniona tytułem Honorowego Obywatela Miasta Szczecina. Była m.in. założycielką Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego (w latach 1963-1975 wiceprezesem i prezesem towarzystwa). W 1964 roku została członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. W latach 1948-2009 wzięła udział w ok. 150 wystawach zbiorowych w Polsce i w innych krajach, gdzie otrzymała nagrody i wyróżnienia. W latach 1957-2009 jej prace były eksponowane na ok. 160 wystawach indywidualnych w Polsce, Finlandii, Francji, Grecji, Holandii, Japonii, Niemczech, Rumunii, Stanach Zjednoczonych i we Włoszech. Około 1700 zdjęć Krystyny Łyczywek zostało opublikowanych w folderach turystycznych, czasopismach, książkach i albumach.

Radni Koalicji Obywatelskiej proponują, by „park Romana Łyczywka” przemianować na „park Krystyny i Romana Łyczywków”.

Druga rodzina, która być może już wkrótce zostanie uhonorowana, to rodzina Dowlaszów. Taką nazwę może otrzymać rondo u zbiegu ul. Pszennej, Mącznej i Walecznych. Z propozycją wystąpiły Zespół Nazewnictwa Miejskiego oraz Rada Osiedla Zdroje. Proponowana nazwa ronda otrzymała pozytywną opinię Komisji ds. Kultury i Promocji Rady Miasta. Miejski Konserwator Zabytków także nie zgłosił do tej propozycji uwag ze stanowiska konserwatorskiego.

Małżeństwo nauczycieli – Weronika i Grzegorz Dowlasz otworzyli pierwszy w Polsce Rodzinny Dom Dziecka. Znajdował się on przy ulicy Mącznej 16 w Szczecinie. Przez 44 lata wychowali ponad stu podopiecznych. Założyciele Domu Rodzinnego przy ul. Mącznej 16 otrzymali liczne wyróżnienia, m.in. Złote Krzyże Zasługi, Krzyże Komandorskie, odznakę „Gryfa Pomorskiego”, nominacje w plebiscycie Człowiek Roku i odznakę Przyjaciel Dziecka (odznaczenie TPD).

Według członków rodziny największą radość sprawiały im odznaczenia przyznawane przez dzieci – Ordery Uśmiechu (1973) lub szczeciński „Brzdąc” (1999) oraz setki listów z gratulacjami lub życzeniami nadchodzącymi z całej Polski i z innych krajów, wysyłane przez członków rodziny, przyjaciół i znajomych.

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności Rady Miasta po zasięgnięciu opinii Geodety Miasta postanowiła przychylić się do wniosku i wnieść pod obrady Rady Miasta Szczecin projekt takiej uchwały. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI