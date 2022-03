Wykańczanie ronda w Zdrojach. Zmiany w komunikacji miejskiej

Na placu opóźnionej przebudowy skrzyżowania ulic Mącznej, Pszennej i Walecznych w szczecińskich Zdrojach ostatnie prace związane z branżą wodociągową, a następnie ułożenie nawierzchni i będzie można mówić wreszcie o finale robót związanych z tą inwestycją. Nim jednak znów stanie się ono przejezdne dla samochodów, kolejny etap prac w tym tygodniu będzie oznaczać tymczasowe zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej - konkretnie autobusów linii 79.

- Najbliższe dni będą decydujące dla zachowania kolejnego już terminu zakończenia prac, który zgodnie z aneksem przypada na 9 kwietnia - informuje Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa ZDiTM. - Zanim jednak prowadzone będą prace wykończeniowe i porządkowe, musi być wykonane przyłącze sieci wodociągowej w ul. Pszennej. Nie można tego robić utrzymując jednocześnie ruch komunikacji miejskiej, dlatego w dniach 24 i 25 marca linia 79 nie będzie wykonywać kursów do i z osiedla Słonecznego. Od przystanku Zdroje Dworzec wszystkie kursy będą skierowane do pętli Turkusowa. Linia 65 będzie kursowała bez zmian.



W zakresie części drogowej tego zadania zakończono dotąd roboty związane z ułożeniem krawężników i większość prac brukarskich na rondzie. Ponadto gotowe są warstwy konstrukcyjne i obramowania wyspy rozdzielającej w ul. Walecznych, a także w ul. Mącznej. Zakończono układanie nawierzchni chodnika w ul. Walecznych i urządzanie zatoki autobusowej w ul. Mącznej. Poza wpięciem do sieci pozostało jeszcze zalewanie asfaltem nawierzchni jezdni.

Według projektu Biura Inżynierskiego Damart Kraśniański i Wspólnicy w Szczecinie urządzone tam zostało teraz rondo małe, jednopasowe, trzywlotowe o średnicy zewnętrznej 31 m z wyspą wewnętrzną o średnicy 16 m z pierścieniem przejezdnym z zapasem przestrzeni, tak by mogły swobodnie przejeżdżać autobusy i samochody ciężarowe z naczepami. Są też jednokierunkowe pasy ruchu dla rowerów, a oprócz wymiany nawierzchni odcinków jezdni i remontu lub dobudowy fragmentów chodników zadanie obejmowało przebudowę sieci wodociągowej, bezwykopową renowację kanalizacji sanitarnej, przebudowę kanalizacji deszczowej, a także budowę sieci ciepłowniczej wraz z kanalizacją teletechniczną. Stąd wśród zamawiających także ZWiK, WGK i SEC. Modernizacja instalacji podziemnych okazała się jednak bardziej skomplikowana niż przypuszczano.

- Opóźnienie spowodowane jest przez liczne kolizje z różnymi sieciami. Miedzy innymi istniejąca sieć gazowa nie przebiegała na takich głębokościach, jak zostało to naniesione na mapach do celów projektowych. W związku z tym część elementów projektu wymagała uzgodnień, korekty, a to z kolei czasu. Przesunięcie w harmonogramie spowodowało natomiast wejście w okres zimowy, w trakcie którego część prac nie mogła zostać wykonana zgodnie z reżimem technologicznym - tłumaczy H. Pieczyńska.

Wykonawcą zadania zleconego przez ZDiTM jest spółka Ben-Bruk z Grzędzic. Wyceniła ona zakres prac drogowych na kwotę 4 104 312 zł. To i tak o prawie 347 tys. zł więcej niż zabezpieczony wcześniej budżet dla tego zamówienia. Po zawarciu umowy w kwietniu ub.r. prace drogowe rozpoczęły się w maju. Pierwotny zapis umowy przewidywał ich ukończenie w terminie do 7 miesięcy, czyli w grudniu minionego roku. ©℗

(M)