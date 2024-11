Potrzebna pomoc dla osiedlowych kotów. Trwa zbiórka karmy

Pani Łucja opiekuje się wolno żyjącymi kotami na Grabowie. Fot. Łucja ŁUKASIK

Pani Łucja od lat zajmuje się wolno żyjącymi kotami na Grabowie. Dzisiaj ma ich pod opieką aż 20, do tego dochodzą jeszcze jeże, które mają obok swój domek z liści i gałęzi. Dziś kobieta prosi o wsparcie, ponieważ sama nie jest w stanie zapewnić pożywienia wszystkim swoim podopiecznym. Akcja zbierania karmy będzie trwała do końca grudnia. Już teraz włączyła się do niej lokalna społeczność, stowarzyszenie i szkoła.

Kotami na osiedlu Drzetowo-Grabowo zajmują się dwie społeczne opiekunki. Pani Łucja, której koty mieszkają przy ul. Jana Kazimierza, jest jedną z nich. Nadchodząca zima to – jak każdego roku – wyzwanie dla bezpańskich zwierząt i ludzi, którzy o nie dbają.

– Potrzebujemy suchą i mokrą karmę oraz koce – tłumaczy pani Łucja. – Kotów jest w tej chwili dwadzieścia. Na stałe jest ich piętnaście, a pięć jest dzikich i one są „dochodzące”.

Koty mieszkają w specjalnie przygotowanych budkach. Wszystkie zwierzęta są sterylizowane i leczone.

– Poza nimi mamy tu jeszcze osiem jeży. Są tutaj na stałe i bardzo lubią kocią suchą karmę – dodaje opiekunka.

Pani Łucji pomaga również Stowarzyszenie Przystań. Wartości. Zachęcają do przynoszenia karmy i koców podczas osiedlowych wydarzeń. Pierwsze odbyło się 19 listopada w parafii im. św. Stanisława Kostki. Wiele osób wtedy zareagowało na apel i przyniosło potrzebne dary. Kolejne zbiórki odbyły się w trakcie zajęć sportowych oraz koncertu „Zaduszki Literackie” i podczas debaty o Drzetowie-Grabowie w Hotelu Vulcan. Do akcji włączyli się nie tylko mieszkańcy, ale także uczniowie Zespołu Szkół nr 11 im. UNICEFU.

Karmę i koce można przynosić do Pani Łucji na ulicę Jana Kazimierza po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 505 774 889. ©℗

(aj)