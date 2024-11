Poszukiwany ukrywał się w szpitalu

Fot. KMP Szczecin

Służba policjantów z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego zakończyła się nietypowym zatrzymaniem w jednym ze szczecińskich szpitali.

Funkcjonariusze z polecenia dyżurnego udali się do szpitala, aby potwierdzić dane pacjenta. Po przybyciu na miejsce mundurowi wylegitymowali 58-letniego mężczyznę. Szybka weryfikacja danych w policyjnych systemach wykazała, że pacjent jest osobą poszukiwaną przez szczeciński sąd do odbycia kary 4,5 miesiąca pozbawienia wolności.

Zgodnie z procedurami, dalszy pobyt 58-latka w placówce medycznej odbywa się już pod okiem policjantów. Do czasu wypisania, mężczyzna będzie przebywać w asyście funkcjonariuszy, którzy dopilnują, by po zakończeniu leczenia trafił bezpośrednio do zakładu karnego.

(k)