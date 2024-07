Postrzelił człowieka na polowaniu. Ruszył proces francuskiego myśliwego

Pechowy strzał padł w trakcie komercyjnego polowania. Fot. Artur BAKAJ

W Kołobrzegu ruszył proces karny francuskiego myśliwego, który w listopadzie 2022 roku, uczestnicząc w polowaniu na terenie lasów w okolicy Charzyna, postrzelił Polaka. Ława oskarżonych została zarezerwowana dla 37-letnego Aureliena L., ale ten mimo prawidłowo doręczonego wezwania, nie stawił się w sądzie. Obecność nie była obowiązkowa, dlatego proces mimo jego absencji ruszył. Oskarżonego reprezentował adwokat.

Akt oskarżenia mówi o nieumyślnym spowodowaniu ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 49-letniego Krzysztofa G., członka koła łowieckiego organizującego komercyjne polowania dla obcokrajowców. Jak ustalili śledczy, myśliwy oddał strzał ze sznaucera w kierunku zwierzyny, która znajdowała się 60 metrów od niego. W tym samym czasie 40 metrów dalej stał Krzysztof G. Mężczyzna trafiony został w prawe podudzie. Z pokiereszowaną nogą trafił najpierw do kołobrzeskiego szpitala, a następnie do lecznicy w Zdunowie. Przez 3 tygodnie utrzymywany był w śpiączce farmakologicznej. Rana nogi okazała się na tyle ciężka, że trzeba było ją amputować. Krzysztof G., który przed wypadkiem był zawodowym kierowcą, stracił zdolność do pracy.

W trakcie pierwszej rozprawy prezentujący Aureliena L. mecenas Wiesław Breliński odczytał dwa pisma sporządzone przez oskarżonego. W pierwszym z nich Francuz oświadcza, że nie uchyla się od odpowiedzialności, ale z powodów zawodowych nie może osobiście uczestniczyć w rozprawie. W drugim z pism wykazuje swoją skruchę i przeprasza poszkodowanego.

Sąd wyznaczył kolejne posiedzenie na 20 września. Wtedy to mają zostać przesłuchani świadkowie wypadku, do jakiego doszło w trakcie polowania. ©℗

(pw)