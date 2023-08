Poprawiają spowalniacze w al. Wojska Polskiego [GALERIA, FILM]

Fot. Piotr Sikora

Przebudowywana al. Wojska Polskiego w Szczecinie nie została jeszcze oddana do użytku, a już pojawiła się konieczność zrobienia poprawek.

Kurier jako pierwszy zwrócił uwagę na to, że powstałe w alei kamienne spowalniacze ruchu mogą sprawiać kierowcom problemy, gdyż mają zbyt ostry najazd. W odpowiedzi Miasto wyjaśniło, że są one niezbędnym elementem wymuszającym ograniczenie prędkości do 30 km/h, a ich wysokość jest zgodna z przepisami. Po próbach przeprowadzonych na początki sierpnia, magistrat uznał jednak, że najazdy są zbyt strome i przekazał wykonawcy robót wytyczne dotyczące ich wypłaszczenia.

W piątek (18 sierpnia) trwała przebudowa kamiennych spowalniaczy w al. Wojska Polskiego. Ich nowy profil ma nadal zmuszać kierowców do zmniejszania prędkości, ale samo pokonanie progów powinno być łatwiejsze i bezpieczniejsze.

(k)

Film: Piotr Sikora