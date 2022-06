Platany specjalnej troski

..to obchodzi? Tylko tam mieszkających. Ta ulica-ten odcinek- już umarł, choc jeszcze daleko do końca budowy. Jak inne podobne "inwestycje". Jakim trzeba być nieukiem...

Zielony salon?!

2022-06-22 09:13:20

Zielony salon - to skecz i to mocno niesmaczny. Tak jak ta cała, poroniona inwestycja . Zamiast zrobic chociazby remont nawierzchni na calej al.wojska polskiego, to znów dewastuja miasto, zwężają drogi, wycinanka drzewa. Chcecie zrobić drugi deptak Bogusława? Żeby w nocy patologia się tam gromadzila i zakłócała. Dewastaca miasta trwa w najlepsze. Dokąd zamierzacie?! Proponuję zęziezić wszystkie drogi prowadzące z UM na Warszewo, zobaczymy jak nas nie niepanujący nam pan będzie wracał do domu