Zieleń w przebudowie

Czy ze sztucznie wyniesionych skarp „zielonej wyspy" pl. Zgody krzewy nie spłyną wraz z deszczem? Dlaczego nie do wszystkich kwietników doprowadzono system nawadniania? Czy można liczyć na utrzymanie porządku, skoro usuwa się stare kosze i nie montuje nowych? - zwracają uwagę przechodnie przebudowywanego odcinka al. Wojska Polskiego.

Śródmiejski odcinek najdłuższej alei Szczecina - pomiędzy placami Zwycięstwa i Szarych Szeregów - przechodzi gruntowną metamorfozę. Wkrótce ma się stać - jak zapowiada magistrat - nowym „zielonym salonem miasta". Stąd liczne nasadzenia. Drzew już jest niemal trzy razy więcej niż było: 181 m.in. kolumnowych platanów i magnolii. Natomiast pośród brukowanej jezdni i chodników zaaranżowano kwietniki z - docelowo - ponad 28 tysiącami krzewów, traw i bylin.

Jednak już widać, że nie wszystkie z rabatowych roślin dotrwają do sierpnia br., czyli do planowanego finału inwestycji. Sporo krzewów uschło. Szczególnie na rabatach, w których nie zamontowano systemu nawadniania. Co Centrum Informacji Miasta tłumaczy w następujący sposób:

- Wykonawca kontynuuje ponadto

