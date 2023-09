Policja wyjaśnia sprawę przeciętych przewodów hamulcowych w aucie kandydata do Senatu

– Z piątku na sobotę, a być może już z czwartku na piątek, ktoś przeciął przewód hamulcowy w samochodzie Marka Łagockiego – alarmuje Mikołaj Kurkus, szef sztabu wyborczego Marka Łagockiego, kandydata Obywatelskiego Komitetu Wyborczego Wyborców Pakt Senat Dla Obywateli.

Trwa kampania wyborcza. W zasadzie każdy powinien być przygotowany na latające w powietrzu pociski krytyki, czyli wzajemne ataki i oskarżenia poszczególnych komitetów wyborczych oraz samych kandydatów. Walka prowadzona jest różnymi kanałami, w tym hejtem na portalach społecznościowych. Czasami jednak ktoś posuwa się do zbyt radykalnych metod, niezgodnych z prawem.

Wśród pretendentów do wyższej izby parlamentu znaleźć można Marka Łagockiego, koszalińskiego dziennikarza. Staruje on jako kandydat Obywatelskiego Komitetu Wyborczego Wyborców Pakt Senat Dla Obywateli.

Łagocki nie spodziewał się, że może mieć tak zagorzałych przeciwników. Swojej chęci objęcia funkcji senatora omal nie przypłacił życiem. Ktoś przeciął w jego samochodzie przewody hamulcowe. O sprawie zawiadomiono ograny ścigania. W poniedziałek przed II Komisariatem Policji w Koszalinie działacze „Paktu” zorganizowali w związku z tym krótką konferencję prasową.

- Z piątku na sobotę, a być może już z czwartku na piątek, ktoś przeciął przewód hamulcowy w samochodzie Marka Łagockiego. Volvo, którym mowa, stało wtedy pod domem pana Marka przy ul. Wenedów w Koszalinie. W sobotę nasz kandydat pojechał do miasta. Po drodze wyczuł, że hamulec zaczął źle funkcjonować. Pedał spadał niemal do samego dołu. Wtedy podjechał do zakładu mechanicznego, gdzie wykryto, że jeden z przewodów hamulcowych został przecięty. Prawdopodobnie zrobiono to przy użyciu nożyka do tapet – relacjonuje Mikołaj Kurkus, szef sztabu wyborczego Marka Łagockiego.

O sprawie zawiadomiono organy ścigania. Nieoficjalnie wiadomo, że policja miała zabezpieczyć monitoring. Podobno ma już przypuszczenia, kto mógł narazić życie kandydata na niebezpieczeństwo.

- My nie mamy pojęcia, kto może za tym stać. Wcześniej Marek Łagocki nie otrzymywał żadnych pogróżek – zdradza M. Kurkus.

Marek Łagocki jest właścicielem kilku lokalnych portali informacyjnych. W przeszłości pracował w koszalińskiej gazecie „Miasto". W wyborach będzie startował jako kandydat niezależny i bezpartyjny.

