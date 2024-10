Po narkotykach i bez uprawnień. Wiózł ciągnikiem ładunek bez plandeki

Fot. KPP Sławno

W miejscowości Karwice (powiat sławieński) policjanci zauważyli ciągnik rolniczy z przyczepą, na której znajdował się sypki ładunek bez plandeki, który zanieczyszczał drogę. Zainteresowali się więc kierującym, który jak się okazało, na sumieniu miał znacznie więcej.

Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę do kontroli drogowej i poinformowali go, że naruszył przepisy. W trakcie czynności okazało się, że 32-letni mieszkaniec powiatu koszalińskiego nie posiada uprawnień do kierowania. Ich podejrzenia wzbudziło też zachowanie kierującego, który nerwowo się rozglądał i był wyraźnie pobudzony. Mundurowi przebadali go więc narkotesterem, który wskazał wynik pozytywny. Mężczyzna został zatrzymany, pobrana została mu krew do dalszych badań.

- Sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości lub środka podobnie działającego grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów - informuje asp. szt. Kinga Warczak z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie.

Za popełnione wykroczenia 32-atek został ukarany mandatami karnymi - łącznie 650 złotych, z kolei za kierowanie bez uprawnień również odpowie przed sądem.

(k)