Pięciomiesięczne dziecko z podejrzeniem pobicia trafiło do szpitala w Koszalinie

Pięciomiesięczny chłopiec trafił do szpitala z podejrzeniem pobicia. Rodzice dziecka zostali zatrzymani, oboje byli nietrzeźwi – przekazała Komenda Miejska Policji w Koszalinie.

"Wczoraj wieczorem sąsiedzi anonimowo zgłosili, że w jednym z mieszkań słychać krzyki, płacz dziecka i wyzwiska. Na miejsce pojechały dwie policjantki. W mieszkaniu zastały ojca i matkę pięciomiesięcznego chłopca" – przekazała PAP nadkom. Monika Kosiec z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

"Zauważyły, że dziecko zachowuje się bardzo podejrzanie, głośno płacze i ma zasinienia w okolicach głowy, w związku z czym na miejsce wezwały karetkę pogotowia" - dodała.

Lekarz pogotowia podjął decyzję, aby chłopca przetransportować do szpitala, gdzie obecnie jest hospitalizowany. Rodzice w chwili zatrzymania byli nietrzeźwi.

"Matka dziecka miała niespełna pół promila, ojciec prawie promil. Oboje przebywają w policyjnym areszcie. Czekamy na opinię biegłego co do obrażeń tego chłopca. Powiadomiona jest Prokuratura Rejonowa w Koszalinie, prokurator podejmie decyzję co dalej" – dodała.

Ojciec dziecka ma 33 lata, matka 31 lat.

