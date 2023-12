Pięć samochodów zderzyło się na ul. Mieszka I

Fot. Sylwia Dudek

Do kolizji pięciu samochodów doszło we wtorek 12 grudnia ok. godz. 17 na ul. Mieszka I w Szczecinie. Na szczęście nikt z osób uczestniczących w stłuczce nie ucierpiał.

Pojazdy zderzyły się na wysokości sklepu Jysk, jadąc w kierunku centrum. Niedługo po tej stłuczce do kolejnej, z udziałem dwóch aut, doszło na ul. Europejskiej - przed rondem Gierosa. (K)