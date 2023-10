Oto posłowie z okręgu szczecińskiego w nowym Sejmie [GALERIA]

Sławomir Nitras zdobył 90 720 głosów. Fot. Ryszard Pakieser

Do nowego Sejmu z okręgu szczecińskiego najwięcej posłów wprowadzi Koalicja Obywatelska. Najwięcej głosów spośród wszystkich kandydatów w okręgu - 90 720 - zdobył Sławomir Nitras. W ławach poselskich zasiądą także: Magdalena Filiks (40 772), Arkadiusz Marchewka (33 222), Patryk Jaskulski (7 439) Grzegorz Napieralski (7 239) oraz Artur Łącki (6 100).

Nowi posłowie Prawa i Sprawiedliwości to Marek Gróbarczyk (44 422), Zbigniew Bogucki (26 375), Artur Szałabawka (15 446), Dariusz Matecki (14 974). Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki i szef Solidarnej Polski na Pomorzu Zachodnim Matecki to sejmowi debiutanci. Do Sejmu nie dostali się za to długoletni posłowie Leszek Dobrzyński (11 707) i Michał Jach (12 480).

Mandat poselski odnowi Jarosław Rzepa (21 309) z Polskiego Stronnictwa Ludowego, jedynka Trzeciej Drogi w naszym okręgu.

Do Sejmu wejdzie też szef Nowej Lewicy na Pomorzu Zachodnim, Dariusz Wieczorek (15 378).

(as)