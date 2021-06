Ostrzeżenie trzeciego stopnia przed burzami w zachodniej cześci regionu

Ostrzeżenie przed burzami trzeciego, najwyższego stopnia wydało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie na podstawie komunikatu meteorologicznego przekazanego przez IMGW Zespół w Szczecinie.

Już rano centrum ostrzegało przed burzami na terenie całego województwa zachodniopomorskiego, ale wtedy stopień zagrożenia został oceniony na pierwszy w trzystopniowej skali. Najnowsza aktualizacja tego komunikatu mówi jednak o najwyższym stopniu zagrożenia burzami dla ośmiu powiatów w zachodniej części regionu. Są to powiaty: goleniowski, gryfiński, kamieński, myśliborski, policki, pyrzycki, Szczecin i Świnoujście.

Ostrzeżenie obowiązuje w środę (30 czerwca) od godz. 14.30 do czwartku (1 lipca) do godz. 3.00. Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Wysokość opadu ma wynosić od 90 mm do 100 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy będzie grad.

(k)