Poniedziałek jest już trzecim z rzędu dniem, w którym synoptycy ostrzegają w Zachodniopomorskiem przed burzami z opadami gradu.

Tym razem prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Możliwy ma być także grad.

Na burze trzeba uważać w poniedziałek od godz. 13 do godz. 2 w nocy we wtorek.

(k)