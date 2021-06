Przed burzami z gradem na terenie całego województwa zachodniopomorskiego w niedzielę ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Wydział w Szczecinie.

Od godz. 16 do końca doby prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Możliwy będzie też grad.

(k)