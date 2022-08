Obawy o skutki zanieczyszczenia wody w Odrze. Problem dopiero do nas nadpływa

Choć niepokojące wieści o zatruciu Odry krążą od kilku dni, w Zachodniopomorskim zagrożenia jeszcze nie ma. Jeśli jednak do niego dojdzie, to właśnie w naszym regionie szkody mogą być największe. Na razie śnięte ryby wyławiane są na dolnośląskim, opolskim i lubuskim odcinku rzeki. Wojewoda zachodniopomorski zaleca jednak, by powstrzymać się od kąpieli i wędkowania.

- Jesteśmy zaniepokojeni całą sytuacją, przed chwilą rozmawiałam z koleżanką z Zielonej Góry, oni tam już wyłowili ponad tonę śniętych ryb - mówiła w czwartek przed południem posłanka Nowej Lewicy Małgorzata Prokop-Paczkowskiej. - Żądamy od wojewody konkretnych działań i informacji. Chcemy komunikatów na telefon, by wiedzieć, jak się zachowywać w chwili zagrożenia.

Tymczasem kilka godzin wcześniej wojewoda zapewnił, że polecił Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, Zachodniopomorskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu, Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii we współpracy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie, podjęcie pilnych i niezbędnych działań mających na celu obserwację, dokonywanie pomiarów terenowych, pobieranie próbek do badań ustalających wpływ na ekosystem i organizm ludzki. O pierwszych wynikach tych badań pisaliśmy w środę.

Polski Związek Wędkarski o zatruciu Odry

Na piątek zwołano w Zielonej Górze posiedzenie sztabu kryzysowego, w którym udział wezmą członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego z okręgów wzdłuż Odry.

- Jesteśmy w stałym kontakcie, ale trzeba uzgodnić kolejne kroki i etapy działania - tłumaczy Rafał Pender, dyrektor Biura Okręgu PZW w Szczecinie. - W naszym regionie znajduje się końcowy odcinek Odry, jest nieco inna sytuacja niż w pozostałych województwach.

Odra tu płynie wolniej, rozdziela się na dwa koryta. Jeśli w wodzie faktycznie znajduje się trująca substancja, u nas będzie z powodu wolniejszego strumienia przepływać dłużej. Ponadto należy się spodziewać większej ilości śniętych ryb, niż w innych regionach.

- Będą to ryby, które ulegną zatruciu u nas, ale także te, które zginęły w innych regionach, utonęły, a po jakimś czasie z nurtem rzeki dotrą do naszego regionu - dodaje Rafał Pender. - Musimy pamiętać o jeszcze jednej rzeczy: po minięciu Szczecina jest jeszcze jezioro Dąbie, potem Zalew Szczeciński i Bałtyk. Konsekwencje mogą więc być dużo większe.

Tym bardziej, że zagrożone są nie tylko ryby, ale wszystkie organizmy żyjące w wodzie i jej pobliżu, także ptactwo.

Wyniki badań kolejnych próbek powinny być znane w piątek. Warto jednak pamiętać o apelu wojewody, który odwołuje się do zdrowego rozsądku. Do czasu wyjaśnienia sytuacji lepiej w Odrze się nie kapać, nie łowić ryb, a już tym bardziej ich nie jeść. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI