Zakaz kąpieli na Dziewokliczu. Pojawiły się pierwsze śnięte ryby

Wolne media 2022-08-12 12:58:41 Gdyby nie było "wolnych mediów" to z pewnością wcale byśmy się nie dowiedzieli o żadnych padniętych rybach. Ta obecna pisowska komuna pod pewnymi względami jest gorsza od komuny sprzed 1989.

Zdrowe 2022-08-12 12:55:41 Zdrowe ryby w Baltyku od 2250 roku

Kiedy 2022-08-12 12:53:41 Od kiedy zatruta woda w Baltyku ?

Chyba 2022-08-12 12:51:51 Chyba wakacje nad Baltykiem nieaktualne, wreszcie ceny hoteli normalne brak gosci

@ Karp 2022-08-12 12:29:18 A gdzie byłeś ze swoimi POlitycznymi opiniami jak Wisła szambem i śniętymi rybami do Bałtyku płynęła ? Czy "strzelałeś karpia" oglądając tzw. "wolne media" ?

@Powtórka 2022-08-12 12:28:16 Reaktor wywaliło 26 kwietnia. Ruskie siedzieli cicho, ale dwa dni później pierwsza polska stacja badawcza zarejestrowała nagły wzrost skażenia. Myśleli że to wybuch bomby atomowej, ale zbadali że skażenie było typowe jak dla pożaru reaktora (Polscy uczeni mieli wtedy wykształcenie). Dzień później BBC nadało co się stało. W tym czasie w Polsce już był sztab kryzysowy i od razu (3 dni od awarii!!) podjęto decyzję o natychmiastowym podaniu płynu Lugola. Moje dzieci też dostały. A dzisiaj?

Tylko zapasowe 2022-08-12 12:07:55 Tylko zapasowe ujęcie wody mamy z Odry (w Kurowie, do Pomorzan). Czyli normalnie wyłączone.

Karp 2022-08-12 12:03:07 w propagandowej TVPis temat omijają albo skracają. Nędzna propagandówka partyjniacka. Nie mają jak zaatakować opozycji to wolą tematu nie ruszać. Jest to potężne skażenie rzeki, mieszkańcy miast wzdłuż Odry alarmowali już od tygodnia! Państwo w ruinie nie umie nic zrobić oprócz straszenia opzycją, handlarza bronią w Albanii byle dziennikarz znalazł w 1 dzień, a nasze "służby" 2 lata nie potrafiły. Pisowcy to Kara Boska na nasz naród.

Powtórka 2022-08-12 12:01:07 Historia lubi się powtarzać. Jak w 1986 pierdyknął Czarnobyl, też władza długo trzymała naród w nieświadomości. Robiła duzo, by prawda ie wypłynęła na jaw. Dziś znowu słyszymy, że w sumie to nie ma się co bać, bo nawet nie wiemy czego. Dobrą szkołę mieli...

Do „woda do picia” 2022-08-12 11:48:25 Nie, Sz-n ma ujęcia w j. Miedwie

@ Magdalena 2022-08-12 11:42:30 Nie feruj za wcześnie wyroków, bo ci sami zatroskani teraz eko Niemcy wysyłali do nas swoje transporty z odpadami i śmieciami, które potem lokalizowano na naszych składowiskach. Zatem poczekajmy także na oficjalne polskie stanowisko w tej sprawie.

Pijąć kawę 2022-08-12 11:41:31 Za spalenie w piecu CO kolorowej gazety kara bo dymek z komina dronem namierzą. Za potężne skażenie rtęcią drugiej co do wielkości rzeki w kraju cisza, bo truciciela kilka tygodni znaleźć nie mogą, a nawet nie wiedzą czym skażone, dopiero Niemcy musieli podpowiedzieć. Wczoraj artykuł o tym jak zbierają kasę na sprzęt dla państwowego szpitala akademickiego. Czy coś jeszcze zostało do spieprzenia? "Panie Prezesie: melduję wykonanie zadania". Jak to teraz żałośnie brzmi.

UWAGA WAŻNE 2022-08-12 11:38:25 Podać te informacje w tekście CHOROBA MINAMATY, RTĘCICA https://pl.wikipedia.org/wiki/Choroba_z_Minamaty

Woda do picia 2022-08-12 11:21:20 Czy Szczecin ma ujęcie wody z Odry ????

@Darek 2022-08-12 11:20:34 Ty naprawdę jesteś tak ograniczony? Cud , że nauczyłeś się pisać

Dymisja 2022-08-12 11:18:44 Wpis na Faceboku i sprawa załatwiona i co teraz wolny weekend ?!?!

I co dalej ?! 2022-08-12 11:16:00 Już trzeba zakaz wprowadzić na całym Zalewie Szcz i za chwilę na całym wybrzeżu !!!!

Odra umiera 2022-08-12 11:07:50 Czy Marek Duklanowski się wreszcie obudził, czy dalej czeka na zaproszenie do pracy?

ehh 2022-08-12 11:02:54 Tak wygląda Nowy Polski Ład. Przerażające.

klemens 2022-08-12 11:01:01 władzuchna sprawdza , co jest w tej wodzie ? ZCH Police i Dolna Odra nie widzą problemu ?

Magdalena 2022-08-12 10:45:03 Według niemieckich wiadomości w rzece jest rtęć. A co z naszą wodą, którą pijemy z kranów? Czy możemy zatruć się rtęcią lub innymi chemikaliami? Czytałam też, że powinno się zakazać sportów wodnych m.in kajaków Odrze.