Obchody 54. rocznicy Grudnia'70 w Szczecinie. "Zapłacili najwyższą możliwą cenę"

Odczytano też list od szefa "Solidarności", Piotra Dudy. Najważniejszy związkowiec w kraju podkreślił, że autorzy masakry na Wybrzeżu nigdy nie zostali z niej rozliczeni. Z drugiej strony niewystarczająco zadośćuczyniono ofiarom poprzedniego reżimu. Wedle Dudy "praworządność i demokracja to dla obecnej władzy puste hasła" - bo podejmuje ona próbę przywrócenia przywilejów emerytalnych dawnym funkcjonariuszom bezpieki.

Prezydent dodał, że komuniści nie liczyli się z ludzkim życiem. Obywateli traktowali jak wrogów. Choć Grudzień'70 nie doprowadził do obalenia reżimu, ciągnął Piotr Krzystek, to położył podwaliny pod powstanie "Solidarności". Ostatecznie marszu ku wolności, marszu z istotnym udziałem szczecinian, komunistom nie udało się powstrzymać.

Beata Kempa, doradca prezydenta RP Andrzeja Dudy, przeczytała list od głowy państwa. Prezydent przypomniał, że w grudniu 1970 komunistyczna władza wysłała przeciwko głodnym, poniżonym robotnikom milicję i wojsko, transportery opancerzone i czołgi. Mimo to Szczecinem przez pewien czas de facto rządzili protestujący. Miasto nazwano republiką szczecińską, bo funkcjonowało poza kontrolą reżimu. Ostatecznie komuniści krwawo zdławili strajk.

We wtorek pod bramą Stoczni Szczecińskiej uczciliśmy 54. rocznicę Grudnia'70. Przyszli m.in. uczestnicy tamtych wydarzeń, stoczniowcy, harcerze, politycy.

Komentarze

przypominam 2024-12-18 09:57:57 Duda i Kempa to przedstawiciele zbrodniczego reżimu PiS.

@Myśl 2024-12-18 08:41:09 już ci pisałem, myślenie jest dla ciebie zbyt trudne i dokuczliwe... na szczęście jeszcze potomkowie ubecji i sbecji nie mogą decydować o tym jak ludzie mają obchodzić tę smutną rocznicę nie wątpię jednak że za niedługo takie obchody będą traktowane jak przejaw antysemityzmu i faszyzmu bo szybko wracacie do dialektyki uprawianej przez waszych przodków

itd 2024-12-18 08:07:22 Czy podpalacze komitetu PZPR zostali osądzeni?

Max 2024-12-18 07:03:00 A dzisiaj dzieci i wnuki tych co strzelali rządzą i swoimi decyzjami nadal prześladują Polaków.

Myśl 2024-12-18 01:48:13 Chyba już bardziej nie można niszczyć pamięci ludzi Grudnia 70. Pokazówka polityczna zamiast uczczenia i zadumy. Tę bandę politruków przydałoby się rozpędzić na cztery wiatry. Szczególnie Piotra Dudę, który przez politykierstwo zdeptał idee solidarności i dawną Solidarność. Takich ludzi wsród nas jest sporo. Lepiej wystawić wartę honorową przed bramą stoczni i umożliwić normalnym ludziom złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. I niech nikt nie przemawia, chyba że uczestnicy Grudnia 70 i historia.

wPISdu 2024-12-17 22:14:52 Banda oszołomów, jak oni tęsknią za komuną... te krzyże to do góry nogami nosić

Stary 2024-12-17 20:03:58 Na wielu portalach wyłącza się możliwość zamieszczania komentarzy. W Kurierze niestety nie. Obraża się pamięć zmarłych lub zamordowanych, Jakiś pajac wyzywa ludzi od stuków. Sam stuknięty nieźle. W zamachu majowym zginęło ok. 300 osób. Kogo osądzono? W grudniu 70 doszło do aktów ataków na obiekty miejskie. Na "kumitet". Zginęli ludzie. Kilkoro przypadkowo. Przenoszenie grobów? Żeby paru aparatczyków nie musiało dalej chodzić. Do tego dramatu przyklejają się rozmaici pseudozwiązkowcy. Szkoda.

@FIGO 17:16 2024-12-17 20:01:38 Powtarzasz kłamstwa PIS i SP - 'To za rządów I Tuska, górnikom wylatywały oczy od kul gumowych.' W 2015 policja broniła siedziby JSW przed grupą zamaskowanych, agresywnych osób (w tym pijani i kibole). Oni atakowali policjantów przedmiotami, zagrażając ich zdrowiu i życiu. Zdemolowali i wdarli się do siedziby JSW, narażając na niebezpieczeństwo tam przebywających. Użycie kul gumowych było ostatnim wyborem w celu powstrzymania ataku. Porównanie tego z Grudniem 70 jest hańbiące dla stoczniowców.

Qra 2024-12-17 19:50:48 Duda ich ułaskawi

Tak tylko pytam 2024-12-17 19:11:58 co i w jakim celu nieśli w pochodzie żółnierze WOT ?

Gosc 2024-12-17 18:56:46 Dlaczego kilkutonowy ciągnik rolniczy niszczy miejski chodnik miasta Szczecin kto za to zapłaci ?

rd2d 2024-12-17 18:14:30 Czy na tym portalu jest jakiś moderator? To co tu ludzie wypisują urąga pamięci ludzi, którzy zostali wtedy zabici. Jak można paskudzić i zohydzać taką rocznicę? sami się prosicie, żeby za kilkanaście lat, jak roczniki '40 wymrą, nikt już o Grudniu 70 nie pamiętał. Od lat zajmuję się tym tematem, ale jak widzę co się wokół niego dzieje, zawłaszczanie tej rocznicy i falę hejtu to niedobrze mi się robi.

FIGO 2024-12-17 17:57:25 Apostołowie i święci Kościoła tłumaczą,że jak przez grzech pierwszego Adama na ludzi przyszła śmierć , to przez drugiego Adama (Jezusa Chrystusa ) śmierć została przezwyciężona.Zbawiciel gwarantuje życie wieczne dla każdego, kto w niego wierzy!To św. Paweł w liście do Korytntian pisze,że próżna byłaby nasza wiara,gdyby nie było Zmartwychwstania!Życie pierwszych Chrześcijan w niczym nie przypominało życia w strukturze mafijnej,a tak wielu z Was nazywa Nasz Kościół Pielgrzymujący, Chrystusa!Nasz!

FIGO 2024-12-17 17:47:57 FIGO był komunistą i możliwe,że dla wielu złym człowiekiem.I dzisiaj mimo starań o lepsze nadal jest grzesznikiem i niedobrym w bezpośrednim odbiorze, wywierającym presję na innych.Mówiąc prawdę oczywistą nie zjednuję sobie ludzi, którzy i mnie powiesiliby dla swojego spokoju na gałęzi.Pan Jezus w Ewangeliach to znakomicie wyjaśnił.Sam stał się uczestnikiem fałszywego osądu i doświadczył męczeńskiej śmierci na Krzyżu jako przykład ekstremalnego doświadczenia, abyśmy MY łatwiej nieśli swój Krzyż.

FIGO 2024-12-17 17:37:50 Bardzo istotne jest, aby ludzie z komunistyczną przeszłością po prostu się tego wyrzekli i uznali za zło niegodne powielania.Te każde oszołomstwo zielonych, tęczowych to zła droga i do nikąd!Można być wczorajszyn Szawłem ścigającym Chrześcijan i stać się nawróconym świętym Kościoła Pielgrzymującego Jezusa Chrystusa , Apostoła Pawła z Tarsu !Też jesteście ludźmi, wielu nawet przez Chrzest zanurzeni w Jezusie Chrystusie,naszym Zbawicielu.Pan Jezus żyje i ciągle na Was czeka z bezgraniczną Miłością

@Wanda@Jan 2024-12-17 17:34:13 Prowokacje UB to sobie na Yutubce wpisujcie.

Trole ,Trole 2024-12-17 17:33:51 TROLE mają się dobrze i prowadzą wojnę p-ko wszystkiemu co polskie by jatrzyć społeczeństwo. Ale dziś każdy normalny człowiek widzi te napady.Myslę że efekt jest odwrotny,powoduje to wzrost świadomości społecznej.

Post factum 2024-12-17 17:20:54 Co ma za związek ustawa łańcuchowa z rocznicą Szczecińskiego Grudnia ? Drodzy rolnicy ( biorcy dopłat do wszystkiego) więcej taktu a mniej pazerności. To nie ta okazja!

FIGO 2024-12-17 17:16:29 a ja życzę wszystkim, aby za kilka , czy kilkanaście lat nie trzeba było nieść podobnych Krzyży , za poległych w następnym roku wyborczym!Przykro to pisać, ale te mściwe zapędy Tuska i komunistów, po przegranych wyborach na Prezydenta w maju mogą , ale nie muszą doprowadzić do wojny domowej.Cechą komunistów , było i jest niszczenie fizyczne przeciwnika politycznego.To za rządów I Tuska, górnikom wylatywały oczy od kul gumowych.To tej wiosny rolnicy w proteście byli spałowani i zagazowani !

Wanda 2024-12-17 16:22:43 Najciekawsze jest to, że większość z tych 16 ofiar była żydowskiego pochodzenia.

Pamiętamy 2024-12-17 15:20:24 Cześć i Chwała Odważnym Bohaterom Grudnia 1970 roku, poległym, rannym, okaleczonym, prześladowanym przez SB do lat osiemdziesiątych. Wieczna hańba Gomułce, Jaruzelskiemu, Walaszkowi. Mamy dług wdzięczności, nie możemy dać się pokonać potomkom komuchów.

Jan 2024-12-17 15:17:40 Kto podpalił budynek PZPR na Placu Żołnierza? Czy IPN ma listę nazwisk?

... 2024-12-17 15:07:08 Ale list od byłego milicjanta ochraniającego budynek reżimowej tvp w czasach prl to szczyt szczytów.

? 2024-12-17 15:05:45 Nawet slynna poslanka Beata byla ,może przejazdem czy co ? czy jakas promocja w lumpeksie?

? 2024-12-17 15:04:52 Nie mogli autobusem pojechać lub tramwajem po co blokowac pół miasta ?!

Gość 2024-12-17 15:03:57 Byli także rolnicy ze swoimi traktorami którzy od lat terroryzują miasto i mieszkańców swoimi blokadami z nowogrodzkiej !ciekawe czy kierowcy protestowali czy grzecznie czekali buhahha

czytam 2024-12-17 14:55:02 Kolejne rządy w d.. to mają?