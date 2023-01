Nowość na Politechnice Morskiej. Ciepły obiad z... automatu

Praktyczne rozwiązanie zaprezentowano w czwartek (26 stycznia) w budynku Wydziału Inżynieryjno - Ekonomicznego Transportu Politechniki Morskiej. Od teraz zarówno studenci, jak i pracownicy uczelni będą mogli zjeść tani i smaczny obiad w przerwach między zajęciami. Będzie je wydawał specjalny automat. To pierwsze tego typu urządzenie w Szczecinie.

- Nie ukrywam, że była to oddolna inicjatywa naszych studentów - mówił dziekan Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Morskiej, dr hab. Stanisław Iwan, prof. PM. - Jest to dla nas niezwykle ważne, ponieważ mamy studentów niestacjonarnych, którzy w sobotę i niedzielę nie są w stanie zjeść ciepłego posiłku podczas zajęć. To właśnie oni zwrócili się z takim pomysłem. Udało nam się nawiązać współpracę z firmą, które tego typu sprzęt udostępnia.

Automat dostarczyła firma Best Meals. Jego działanie polega na podgrzaniu wcześniej przygotowanych dań i wydaniu ich w opakowaniu (ale można także wybrać opcję na zimno). Maszyna przyjmuje płatności kartą. W ofercie znajduje się przynajmniej kilkanaście propozycji posiłków: dania mięsne, naleśniki, pierogi a nawet ciasta. Ceny są bardzo przystępne i dostosowane do portfela studentów. Z reguły nie przekraczają kwoty 30 złotych.

Jak podkreślił dziekan wydziału, automat dostępny jest niemal cały czas w godzinach otwarcia budynku przy ul. Henryka Pobożnego 11.

- Bardzo się cieszę, że jesteśmy pierwsi w Szczecinie i liczę na to, że będzie to coś, co stanie się popularnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o zapewnienie studentom i pracownikom dobrych warunków socjalno-bytowych - mówił podczas prezentacji urządzenia.

Produkty, które przechowywane są w maszynie znajdują się w strefie chłodzonej. Podgrzanie posiłku następuje w momencie jego zamówienia. Obok, w holu wydziału ustawiono także kilka stolików, przy których spokojnie można zjeść sobie obiad. ©℗

(aj)