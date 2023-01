Chór Politechniki Morskiej wypłynął na głębokie wody

Chór Politechniki Morskiej w Szczecinie pod dyrekcją prof. Sylwii Fabiańczyk- -Makuch wydał nową płytę – „The Sound of the Sea”. Album jest ukłonem w stronę marynistycznej tradycji muzycznej.

Znalazły się na nim wyłącznie utwory a cappella.

„«The Sound of the Sea» pokazuje, że nie istnieje morze, które zdołałoby pomieścić wrażliwość i kreatywność wszystkich kompozytorów. Dla Chóru Politechniki Morskiej w Szczecinie pod dyrekcją Sylwii Fabiańczyk-Makuch zmierzenie się z taką mnogością pomysłów bez wątpienia było wypłynięciem na głębokie wody – dosłownie i w przenośni. Mimo to, słuchając płyty, ani przez chwilę nie odnosi się wrażenia utraty kontroli: wyrazistość koncepcji interpretacyjnych i konsekwencja w ich realizacji, dbałość o najdrobniejsze szczegóły i emocjonalna ekspresja sprawiają, że chór bezpiecznie i pewnie przemierza każde z mórz, triumfalnie pokonując nawet najwyższe fale technicznych trudności” – pisze w omówieniu muzykologicznym Aleksandra Chmielewska.

Na płycie znajdują się premierowe wykonania dzieł na chór mieszany, autorstwa czołowych kompozytorów współczesnej krajowej chóralistyki. Są wśród nich przedstawiciele trzech różnych generacji. Pierwszą tworzy autorytet polskiej muzyki chóralnej – nieżyjący już śp. Marek Jasiński. Druga generacja to doświadczeni twórcy tacy, jak: Janusz Stalmierski, Miłosz Bembinow, Jacek Sykulski czy Bartosz Kowalski-Banasewicz. W trzeciej znaleźli się przedstawiciele młodego pokolenia: Anna Rocławska-Musiałczyk (twórczyni dzieła, od którego pochodzi tytuł albumu płytowego), Zuzanna Koziej, Zuzanna Falkowska, Katarzyna Danel oraz Marek Raczyński. Każdy z nich tworzy w innej stylistyce, z charakterystycznymi dla siebie środkami wyrazu, a jednak wszyscy połączeni są wspólnym mianownikiem – tematyką marynistyczną.

– To, co charakteryzuje ten album, to różnorodne inspiracje twórcze, indywidualne, wyraziste koncepcje, techniki, nurty oraz współczesne środki artystycznego wyrazu, m.in.: wykorzystanie nowatorskich form emisji dźwięku, odtwarzanie podczas wykonania wcześniej nagranych linii melodycznych, tonalne i atonalne epizody, zróżnicowana, eksperymentalna emisja dźwięku, z wykorzystaniem kolorystyki brzmienia głosu ludzkiego – od szeptu, przez krzyk po asynchroniczne powtarzanie danych sekwencji rytmicznych na wybranych dźwiękach, aleatoryzm, minimalizm formy, wachlarz faktur i melodii – mówi Sylwia Fabiańczyk- Makuch.

Chór Politechniki Morskiej w ostatnich latach zdobył wiele nagród zarówno na polskich, jak i zagranicznych festiwalach.

(as)