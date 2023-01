Dotacja pomoże w kształceniu kadr dla branży offshore

Wieloletni budżet Politechniki Morskiej w Szczecinie wzbogacił się o skarbowe papiery wartościowe, które zdynamizują rozwój uczelni oraz zapewnią wzrost potencjału naukowo-badawczego. W piątek (20 stycznia) wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk przekazał rektorowi PM prof. Wojciechowi Ślączce symboliczny czek na skarbowe papiery wartościowe o łącznej wartości nominalnej 25 mln złotych.

Na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego, po pozytywnym zaopiniowaniu przez ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, minister finansów Magdalena Rzeczkowska przyznała Politechnice Morskiej skarbowe papiery wartościowe przeznaczone na podwyższenie jej kapitału zasadniczego.

Jak podkreślił wiceminister Marek Gróbarczyk, symboliczny czek został przekazany uczelni, która nieprzerwanie się rozwija oraz jest pionierem w kształceniu specjalistów branży offshore.

– W ostatnim czasie wykonana została turbina wiatrowa, która daje podstawy do kształcenia w tej branży – zaznaczył. – Do tej pory to szkolnictwo nie istniało, a tu, na Pomorzu Zachodnim, faktycznie się zaczyna i stąd wyjdą pierwsi absolwenci. Jest to niezwykle ważne i potrzebne dla rozwoju przede wszystkim energetyki i dla bezpieczeństwa. Uczelnia świetnie zabezpiecza kadry pływające czy całą branżę TSL, a teraz pojawia się nowy obszar – energetyka wiatrowa.

Rektor podziękował w imieniu uczelni i poinformował, że środki zapisane na czeku już wpłynęły na konto Politechniki Morskiej.

– Mamy obligacje, które zgodnie z planem inwestycyjnym zostaną przeznaczone na budowę rozproszonego centrum symulacyjnego w uczelni – zapowiedział prof. Ślączka.

Jak dodał, centrum uzupełni istniejącą sieć symulatorów, a wiele z nich zostanie unowocześnionych. W planach przewidziano także doposażenie trzech wydziałów: Mechanicznego, Nawigacyjnego oraz Mechatroniki i Elektrotechniki, które zajmują się szeroko pojętą branżą offshore.

– Symulatory będą pracować w systemie zintegrowanym dla potrzeb morskiej energetyki wiatrowej – mówił rektor. – Dla nas jest to w szkoleniu niezmiernie ważne, dlatego że tylko i wyłącznie na elementach rzeczywistych ciężko jest kształcić naszych absolwentów. Wiadomo, że praktyka jest bardzo ważna, ale lepiej żeby młody człowiek najpierw na symulatorach poznał wszystkie właściwości swojego przyszłego zawodu. Idąc na praktykę, już będzie przygotowany.

Nowa inwestycja infrastrukturalna PM ma zostać otwarta podczas Święta Szkoły.

– Mamy tam zintegrowane centrum szkoleń, laboratorium rzeczywistego wiatraka, a symulatory uzupełnią to kształcenie wirtualne – dodał prof. Ślączka. – Bez tych pieniędzy nie bylibyśmy w stanie zbudować tak drogiej i zaawansowanej aparatury.

Korzystać z niej będą nie tylko studenci, ale też absolwenci, którzy będą chcieli się specjalizować i zdobywać kompetencje potrzebne do pracy w morskiej energetyce wiatrowej, zarówno na jednostkach pływających obsługujących morskie farmy, jak i w portach serwisowych czy instalacyjnych. ©℗

(ek)