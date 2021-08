Nowi policjanci i ich zarobki

Trzydziestu dziewięciu nowych funkcjonariuszy zasiliło szeregi szczecińskiej policji. Z powodu panującej pandemii uroczystość ślubowania miała skromny charakter. Proces rekrutacji trwa nadal. Mimo iż zawód policjanta cieszy się sporym zainteresowaniem, szczecińska policja wciąż potrzebuje rąk do pracy i w dalszym ciągu zachęca do pełnienia służby.

- Dla każdego, kto zastanawia się jaką drogę rozwoju wybrać, proponujemy wstąpienie w nasze szeregi - mówi sierż. szt. Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. - Jest to zawód dla ludzi wyjątkowych, którzy w codziennym życiu przestrzegają zasad moralnych. Wymagający, ale dający dużo satysfakcji z możliwości niesienia pomocy innym. Do zaoferowania mamy m.in. służbę kryminalną i śledczą, prewencyjną i służbę wspomagającą.

Proces rekrutacji do policji trwa nadal. Według danych z 1 sierpnia br. w garnizonie zachodniopomorskim służy 4.460 funkcjonariuszy, a liczba wakatów wynosi - 255. Z kolei w Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie jest obecnie 1016 etatów policyjnych. Według danych na 12 sierpnia br. liczba wakatów to 124.

- Z każdym miesiącem mamy kolejnych przyjętych do służby policjantów - mówi sierż. szt. Paweł Pankau. - Warto pamiętać, że aby zostać policjantem, trzeba spełnić pewne warunki. Podczas procesu rekrutacji duża część chętnych niestety ich nie spełnia, choćby ze względu na słabszą sprawność fizyczną.

Zarobki w policji zależą od stażu pracy. Kwota wynagrodzenia wzrasta wraz ze stażem służby i poszczególnymi awansami. Kursant (1. grupa zaszeregowania) przed ukończeniem 26. roku życia zarabia ok. 3 tys. zł miesięcznie na rękę, a po ukończeniu 26 lat otrzymuje pensje w wysokości ok. 2800 zł netto miesięcznie. Policjant przed 26. rokiem życia, po ukończeniu kursu podstawowego, na rękę dostaje ok. 4 tys. zł. Z kolei oficer po 26. roku życia otrzymuje wynagrodzenie w kwocie około 3600 zł netto. Policjant dostaje ponadto mundurówkę, nagrodę roczną – tzw. trzynastkę, a także świadczenia w ramach systemu socjalnego.

W Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie rotę ślubowania złożyło 39 mundurowych, którzy zasilą stan etatowy tutejszej jednostki. Ślubowania od nowych policjantów przyjął Komendant Miejski Policji w Szczecinie insp. Piotr Makuch, który zaznaczył, że fundamentem policyjnej służby jest wiedza funkcjonariusza.

- Noście dumnie mundur policjanta policji państwowej - zwracał się do nowych mundurowych insp. Piotr Makuch. - Dbajcie o jego dobre imię i pamiętajcie, że zawód policjanta to zawód dla zwyczajnych ludzi, pełniących niezwykłą służbę - służbę na rzecz drugiego człowieka. Nie ma jednak nic cenniejszego w naszym zawodzie, niż wdzięczność ludzi, dla których podjęliśmy się tej zaszczytnej służby.

Przed nowymi policjantami szkolenie z przepisów, technik interwencyjnych i innych umiejętności ważnych w codziennej służbie.

(KK)