Policja przy punktach szczepień. Po atakach antyszczepionkowców

Przypomnijmy. Do pierwszego ataku na placówkę podającą chętnym szczepionki doszło 25 lipca br. w Grodzisku Mazowieckim. Grupa osób usiłowała tam wtargnąć. Używali wulgarnych wyzwisk, doszło do starcia z ochroną. Niektórzy napastnicy zostali zatrzymani. Do kolejnego incydentu doszło parę dni później w Zamościu, gdzie podpalono stację sanitarno-epidemiologiczną i punkt szczepień. Zamaskowanego sprawcę zarejestrowała kamera monitoringu.

Komentarze

Ł 2021-08-05 21:56:29 Podawali, że to nieznani sprawcy podpalili barak w Zamościu. Skoro wiedzą, że to "antyszczepionkowiec", to trzeba zwinąć terrorystę. Na razie wiadomo tylko, że to rowerzysta i że nosi maseczkę antycovidovą. Na szczęście jeszcze rowery nie są zakazane. A może to zazdrośni ultrafanatycy szczepień nie chcą się dzielić? A może to zwykły chuligan? A może piroman? Póki go nie zidentyfikują, to wciąż jest to "nieznany sprawca".

Yeti 2021-08-05 21:10:48 A Tusk powiedział że to atakują zielonr ludziki jak na Ukrainie i Krymie. Dobrze że wrócił taki mądry człowiek co kierował całą Europą i wszyscy się go słuchali. Teraz mamy ten skarb dla siebie