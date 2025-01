Nocny szum na Pomorzanach. Znamy przyczynę hałasu

Przyczyną hałasu był rozruch bloku po remoncie w Elektrociepłowni Pomorzany. Fot. PGE

W nocy z soboty na niedzielę (18/19 stycznia) mieszkańców szczecińskich Pomorzan i okolic obudził głośny szum. Część mocno to zaniepokoiło. Co było źródłem hałasu?

– Jednostajny dźwięk słyszalny był około 10 minut. Przynajmniej ja zwróciłem na niego uwagę, ale niektórzy twierdzą, że trwało to pół godziny. Początkowo myślałem, że to ciężki pociąg, bo mieszkam na os. Słonecznym ok. 1 km od linii kolejowej, ale ponieważ trwało to zbyt długo, otworzyłem okno. Nie było widać pociągu, a dźwięk był głośniejszy niż pociąg i zbyt jednolity – relacjonuje pan Adam.

Na lokalnych grupach facebookowych wiele osób dyskutowało, co mogło być źródłem takich głośnych nocnych szumów. „Słychać dźwięk na Pomorzanach, w Podjuchach i koło Odry”, „Też się zastanawiam, okolice Portu Centralnego”, „Eletrownia Pomorzany pracuje, mieszkam tu ponad 20 lat i tak się zdarza”, „Kierunek jakby z Elektrociepłowni”, „Mieszkam obok, myślę, że spuszczają parę”, „Tylko że pary nie widać, a huczy nieźle” – komentowali szczecinianie.

– Emisja hałasu w Elektrociepłowni Pomorzany była efektem procesu technologicznego związanego z rozruchem bloku, który został uruchomiony po remoncie – tłumaczy Konrad Mróz ze spółki PGE Polska Grupa Energetyczna. – Proces tzw. dmuchania (wywołujący hałas) jest niezbędny do uruchomienia bloku po remoncie i konieczny przed pierwszą synchronizacją z siecią elektroenergetyczną (jest to standardowy proces w energetyce). W kolejnych dniach przewidywana jest jeszcze dwukrotnie taka sytuacja. Przepraszamy mieszkańców za te niedogodności. ©℗

(CK)