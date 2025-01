Nielegalny hazard w centrum Szczecina. Salon zlikwidowany [GALERIA]

Zlikwidowano kolejny nielegalny punkt hazardowy w Szczecinie. Fot. KAS

Funkcjonariusze zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wykryli nielegalny punkt hazardowy w śródmieściu Szczecina. Zlikwidowali salon z 13 stanowiskami do gier hazardowych.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie w miniony piątek przeprowadzili kontrolę w lokalu piwnicznym w śródmieściu Szczecina. Konieczne było użycie siły po bezskutecznym wezwaniu do dobrowolnego otwarcia drzwi.

– W lokalu zastaliśmy siedmiu graczy i jedną osobę obsługującą – relacjonuje KAS. – Jeden z graczy okazał się poszukiwanym do odbycia kary pozbawienia wolności – przekazaliśmy go funkcjonariuszom policji. Zabezpieczyliśmy siedem stanowisk komputerowych, pięć klasycznych automatów do gier, komputer do obsługi z monitorem, router, rejestrator monitoringu, dwa telefony komórkowe i gotówkę dla graczy: 770 zł. W realizacji wspomogli nas funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, którym przekazano również poszukiwanego.

Uzależnienie od hazardu jest chorobą, której skutki dotykają nie tylko graczy, ale także ich rodziny i najbliższych. Hazard jest szczególnie niebezpieczny dla młodych ludzi, ponieważ są bardziej podatni na to uzależnienie.

Urządzanie lub prowadzenie gier hazardowych wbrew obowiązującym przepisom jest przestępstwem, za które grozi wysoka grzywna oraz kara pozbawienia wolności do trzech lat. Organizatorom nielegalnych gier na automatach, a także w określonych przypadkach właścicielom lokali, w których te gry są urządzane, grożą również kary pieniężne w wysokości 100 tys. złotych za każdy nielegalny automat.

Wszelkie informacje dotyczące nielegalnego hazardu można zgłaszać: telefonicznie na numer Krajowego Telefonu Interwencyjnego KAS – 800 060 000, za pomocą elektronicznego formularza:

https://www.mf.gov.pl/ lub mailowo na adres: powiadomKAS@mf.gov.pl

(K)