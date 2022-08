Niedziela - ostatni dzień Żagli

Turysta

2022-08-21 12:40:20

Krzykliwe hasło i na przymus promowane " Żagle 2022. " ni jak ma się do tego co po zawitaniu na oba nabrzeża turysta-mieszkaniec zobaczy.Parafrazując... mizeria. Nawet w ułamku procent nie oddaje to tego do czego zostaliśmy przyzwyczajeni będąc zapraszanym na "żagle" Nie wliczając w to jednostki wojskowe-to próżno cieszyć się"żaglami" bo tych po prostu z "krwi i kości" nie ma.Są imitacją jednostek pod żaglem.A to jedno z drugim niewiele ma wspólnego