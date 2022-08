Żagle 2022. Pierwszego dnia imprezę odwiedziło 20 tysięcy osób

W pierwszym dniu Żagli 2022 w Szczecinie wzięło udział 20 tysięcy osób - poinformował rzecznik prasowy Żeglugi Szczecińskiej Andrzej Kus. Wśród nich byli i szczecinianie, i turyści z całego świata.

W piątek na cenie na Łasztowni zagrała Patrycja Markowska, w sobotę możemy spodziewać się Viki Gabor.

W tej chwili działa już Jarmark pod Żaglami, gdzie kupić można m.in. pamiątki marynistyczne lub rękodzieło. Na Łasztowni łasuchów skuszą z całą pewnością potrawy jak i napoje z wielu zakątków świata. Działa strefa food tracków. Natomiast amatorzy chmielowego i złotego trunku jakim jest piwo, swoje miejsce znajdą z całą pewnością w Craft Beer Zone. Strefa będzie czynna do późnych godzin nocnych.

Z nabrzeża przy ulicy Jana z Kolna do g. 17 wyruszać będą rejsy wycieczkowe. To doskonała okazja do tego, aby obejrzeć Szczecin oraz teren imprezy od innej, wodnej strony. Do zwiedzania dostępne będą także jednostki, które licznie przypłynęły do Szczecina: Olander, ORP Iskra, Gorch Fock, Bryza H, Bonawentura, Kattenturm, Victoria, Amanda, Nawigator, ORP Toruń, holownik H11, Joanna Saturna, Generał Zaruski, Baltic Beauty.

