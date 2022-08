Joanna Saturna już w Szczecinie

Fiński żaglowiec Joanna Saturna zacumował w środę 17 sierpnia przy Nabrzeżu Pasażerskim w Szczecinie. To pierwsza jednostka, która zawitała na weekendowe wydarzenie: Żagle 2022. Około godziny 21 w Szczecinie wpłynie Bonawentura, w czwartek ORP Iskra, a w piątek Gorch Fock.

Joanna Saturna zbudowana została w 1903 roku w Holandii. Kadłub był wykonany z nitowanych stalowych płyt. Przeznaczona była początkowo do połowu ryb na Morzu Północnym. 25 sierpnia 1927 roku statek został sprzedany do Hamburga. Nowy właściciel zmienił go na frachtowiec o mocy silnika 30 KM. Rok później otrzymał nowe imię Marie. Jednostka zmieniała właścicieli jeszcze wielokrotnie. W 1955 roku nowy, norweski właściciel nadał jej imię Ran i wyposażył w silnik o mocy 90 KM. W 1976 roku Daniel Veda z Bergen kupił statek i zainstalował znacznie mocniejszy silnik, tym razem o mocy 340 KM. W 1995 żaglowiec służył już do… transportu piasku. Rok później nastąpiła kolejna zmiana nazwy, tym razem Einar Hernar z Norwegii przechrzcił statek na Fjordsand.

W lutym 2000 Mikko Karvonen z Helsinek w Finlandii kupił statek, a Einar Hernar przeszedł wówczas na emeryturę. W czerwcu 2000 roku Karvonen, z pomocą swoich przyjaciół, poprowadził statek z Bergen do Helsinek. Podróż około 1100 mil przebiegła bez żadnych problemów. Trzy lata później jednostka obchodziła setne urodziny i wróciła do swojego pierwotnego imienia Joanna Saturna.

W 2005 roku Joanna Saturna, po długich pracach konserwatorskich, wróciła do korzeni i znowu zachwycała swoim wyglądam. Prace konserwatorskie zostały wykonane pod nadzorem Fińskiego Muzeum Morskiego, a Joanna Saturna została zarejestrowana jako statek klasy historycznej przez Fińską Narodową Radę Starożytności. (K)