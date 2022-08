Weekend pod żaglami w Szczecinie. Atrakcje dla każdego

Morska atmosfera zapanuje w ten weekend na wielu szczecińskich ulicach, placach i oczywiście nabrzeżach. To możliwość zwiedzania jednostek, muzyka szantowa, festiwal orkiestr dętych, gwiazdy na muzycznej scenie i wiele innych atrakcji.

Żagle 2022 to druga edycja imprezy. Ubiegłoroczną zorganizowano jako rekompensatę za odwołany z powodu pandemii Finał The Tall Ships Races. Wydarzenie na obu brzegach Odry przyciągnęło tłumy i pokazało, że zorganizowanie pełnej atrakcji imprezy na olbrzymim obszarze jest możliwe.

Jarmark pod Żaglami i Strefa Dziecięca

Jedną ze stref będzie Jarmark pod Żaglami. Odwiedzający znajdą tam m.in. pamiątki marynistyczne, smaczne potrawy i oryginalne wyroby, rzadko spotykane w centrach handlowych. Dla miłośników zdrowego i ekologicznego trybu życia nie zabraknie również produktów naturalnych i wytwarzanych tradycyjnie. Jarmark pod Żaglami to również wyjątkowa Aleja Artystów, która od lat gromadzi twórców chcących zaprezentować swoje prace i talenty, tworzących wyjątkowe wyroby rękodzielnicze. Powstanie też strefa Visit Szczecin, w której będzie można otrzymać informacje o mieście, powstanie tam także sklepik z miejskimi pamiątkami.

Tradycyjnie już, jak podczas każdej żeglarskiej imprezy w Szczecinie, powstanie Strefa Dziecięca dla najmłodszych uczestników wydarzenia. Zaplanowano w niej spektakle, warsztaty taneczne, morskie animacje, prezentacje grup artystycznych, grup dziecięcych i młodzieżowych, konkursy i zabawy interaktywne. To miejsce, dzięki któremu – jak zapewniają organizatorzy – dzieci przeniosą się w najprzyjemniejszą dla nich sferę przygód, radosnej zabawy i psot. Strefa Dziecięca stanie przy pomniku Adama Mickiewicza, przy ulicy Henryka Pobożnego.

Muzyka na Żagle 2022

Każdego dnia wiele się będzie działo także na głównej muzycznej scenie. Już w piątek, 19 sierpnia, wystąpi Patrycja Markowska z zespołem, w sobotę zaśpiewa Viki Gabor, a w niedzielę – Grzegorz Hyży. Wszystkie koncerty są bezpłatne.

W sercu Wałów Chrobrego, obok pomnika Centaura, będzie można usłyszeć żeglarskie dźwięki. Druga scena szantowa znajdzie się… na klapie jednostki ORP „Toruń”. Wystąpią m.in. Ryczące 20, Pioruners, Kland, The Nierrobers czy Atlantyda.

Wśród muzycznych wydarzeń będzie też V Festiwal Orkiestr Dętych, który jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, międzypokoleniowych spotkań muzyków i muzycznego dialogu orkiestr dętych z całego kraju.

Festiwal Orkiestr Dętych o Puchar Prezydenta Miasta Szczecina na dobre wpisał się już w harmonogram żeglarskich imprez w Szczecinie. Konkurs został podzielony na występy estradowe i pokaz musztry orkiestrowej. Odbędą się na pl. Solidarności w centrum miasta. Jest to zawsze widowiskowa część wydarzenia. Rozdanie nagród zaplanowano w Teatrze Letnim im. Heleny Majdaniec. Będzie to okazja nie tylko do zobaczenia, kto zwyciężył w konkursie, ale również obejrzenia w pełnej okazałości amfiteatru. Po raz ostatni drużyny zaprezentują się w niedzielę na Łasztowni przy jednej z wizytówek Szczecina, czyli przy dźwigozaurach.

Kulinarna podróż

Żagle 2022 to także możliwość odbycia kulinarnej podróży dookoła świata. W restauracjach na kółkach będzie można spróbować dań inspirowanych smakami i kulturami różnych regionów, krajów i kontynentów. W ofercie znajdą się także tradycyjne polskie potrawy, które dla zagranicznych żeglarzy i turystów okazać się mogą całkiem egzotyczną propozycją. Strefa Food Truck to również miejsce odpoczynku, w którym – poza różnorodnym jedzeniem – goście znajdą miejsca siedzące, zimne napoje oraz dobrą muzykę. Strefa na stałe znajduje się przy wejściu na Wyspę Grodzką. Została rozbudowana o kolejne stylowe meble, pergole. Przybyło miejsc do siedzenia i odpoczynku. Pojawiło się także mnóstwo niskiej zieleni. Założone zostały trawniki, posadzone drzewa, ustawione zostały donice z roślinami.

Żaglowce czekają na gości

Największą gwiazdą, nie ujmując niczego artystom, będą jednak żaglowce. Nabrzeża przy Wałach Chrobrego oraz na Łasztowni zamieni się w las masztów. Będzie to nie tylko okazja do zrobienia pamiątkowego zdjęcia, ale również zwiedzania pokładów, rozmowy z załogantami i nie tylko. Największymi jednostkami, które do Szczecina zawitają w ten weekend, będą ORP „Iskra” oraz „Gorch Fock”. Szczególnie interesujący jest ten drugi, który nie tak dawno przeszedł generalny remont. Miał kosztować 10 mln euro, a zakończył się kwotą 135 mln euro. Każdy osobiście będzie mógł sprawdzić, jak niemieccy właściciele przywrócili mu dawny blask. W sumie przy nabrzeżach zacumuje blisko 20 jednostek różnego typu.

Zwiedzanie jednostek w godz. 16-22 będzie możliwe już w piątek. W tym dniu (w różnych przedziałach czasowych) swoje pokłady udostępnią „Olander”, ORP „Iskra”, „Gorch Fock”, „Bryza H”, „Bonawentura”, „Kattenturm”, „Victoria”, „Amanda”, „Nawigator”, ORP „Toruń„, holownik „H11”, „Joanna Saturna”, „Generał Zaruski” i „Baltic Beauty”. W sobotę i niedzielę zapraszają między godz. 10 a 20 (także dokładne godziny określane będą odrębnie dla każdej jednostki).

