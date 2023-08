Narodowe czytanie Orzeszkowej w ogrodach Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty

W minionym roku w ogrodach kuratorium czytano „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Fot. Ryszard PAKIESER

Już tylko kilka wolnych miejsc zostało na wydarzenie, które Kuratorium Oświaty w Szczecinie prowadzi od dekady. To Narodowe Czytanie, w tym roku w ogrodach kuratorium młodzież z zachodniopomorskich szkół ponadpodstawowych będzie miała okazję przeczytać „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

Akcja Narodowego Czytania organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Podczas następnych edycji przeczytano: dzieła Aleksandra Fredry, „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, polskie nowele, „Balladynę” Juliusza Słowackiego, „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej oraz „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.

W tym roku w ogrodach kuratorium zabrzmi „Nad Niemnem” – to najbardziej znana powieść Elizy Orzeszkowej. Powstawała w latach 1886-1887, a w formie książkowej ukazała się w 1888 roku. Ze względu na barwne opisy, wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne dzieło porównywano do Mickiewiczowskiego „Pana Tadeusza”. Powieść Orzeszkowej to jeden z najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę powstania styczniowego, którego 160-lecie obchodzone jest w 2023 roku. Dzieło pisarki co prawda wypadło z kanonu lektur obowiązkowych dla czteroletnich liceów, ale jest lekturą uzupełniającą.

Czytanie, w którym uczestniczyć będą Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski oraz Katarzyna Koszewska, kurator oświaty odbędzie się 9 września o godz. 10, ale wpierw trzeba wysłać formularz zgłoszeniowy, który można znaleźć na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

(kel)