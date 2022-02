Napastował kobiety na przystanku na Gumieńcach. Został zatrzymany przez szczecińską policję

Na facebookowym profilu Gumieńce we wtorek pojawił się wpis ostrzegający o mężczyźnie, który przy końcowym przystanku linii 8 chodzi za kobietami i klepie je po pośladkach. Reakcja mieszkańców była natychmiastowa - pod postem pojawiło się niemal sto komentarzy. Autorka tej informacji - mimo zachęty sąsiadów z dzielnicy - nie chciała jednak powiadomić policji. Tłumaczyła, że nie pamięta rysopisu sprawcy, tym bardziej nie zdążyła mu zrobić zdjęcia. Mimo to został on szybko zatrzymany.

- Policjanci wychwycili tę informację - informuje mł. asp. Ewelina Gryszpan, oficer prasowy KMP w Szczecinie. - Ustalili poszkodowane i się z nimi skontaktowali. Zatrzymanie sprawcy było już tylko kwestią czasu.

Mężczyzna jest podejrzany o dokonywanie „innych czynności seksualnych”. Zajmie się nim prokuratura. Policjanci proszą, by wszystkie osoby, które były ofiarami lub świadkami takich zachowań, skontaktowały się z funkcjonariuszami Komisariatu Szczecin-Pogodno. ©℗

