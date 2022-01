Tramwaj bez kolizji. Obwodnica się dostosuje?

Na styku Mierzyna i szczecińskich Gumieniec planowane są dwie duże inwestycje. To wydłużenie linii tramwajowej w ul. Ku Słońcu do granicy miasta i obejście drogowe Mierzyna. Oba zadania „spotkają się" w pobliżu CH Ster. Stąd obawy, czy nie będą ze sobą kolidowały. Takie wątpliwości ma m.in. miejska radna Agnieszka Kurzawa. Miasto zapewnia jednak, że nie ma podstaw do niepokoju.

- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o inwestycji w ramach DK 10 o obejściu drogowym dla ul. Weleckiej w podszczecińskim Mierzynie. Zastanawiające jest to, że obwodnica zaczyna się w miejscu, w którym docelowo miałaby być pętla tramwajowa, która funkcjonowałaby w ramach tramwaju w stronę Mierzyna - pisze w interpelacji do prezydenta miasta radna Kurzawa. - W związku z powyższym proszę o informacje dotyczące rzeczywistego planu miasta, co do inwestycji tramwaju do Mierzyna i czy plany dotyczące infrastruktury drogowej są już ustalone?

Wprawdzie są to dwie odrębne inwestycje, ale obie istotne dla Szczecina. Pomimo że faktycznie spotkają się w bliskim sąsiedztwie i będą oddziaływać na

...