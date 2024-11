Morsowanie na szkolnym boisku. Tym dzieciom zimno nie jest straszne [GALERIA, FILM]

Trzecią edycję imprezy zorganizował Szkolny Klub Morsów, który działa przy podstawówce z ul. Brodnickiej. Fot. Piotr Sikora

Ależ to była radość i świetna zabawa! Dwustu małych morsów ze szczecińskich szkół podstawowych w piątek, 22 listopada weszło do dużego ogrodowego basenu z zimną wodą, który stanął na boisku Szkoły Podstawowej nr 8 im. Młodych Europejczyków w Szczecinie. Pięciominutową kąpielą uczcili Światowy Dzień Morsa, który obchodzony jest 24 listopada. Wydarzenie na boisku przy ul. Brodnickiej 10 to największe dziecięce morsowanie w Polsce.



Trzecią edycję imprezy zorganizował Szkolny Klub Morsów, który działa przy podstawówce z ul. Brodnickiej. W zimnej wodzie o temperaturze nieco powyżej 4 stopni chlapało się nie tylko stu uczniów SP nr 8, ale także setka dzieciaków z innych szczecińskich szkół. Oczywiście zimnych kąpieli zażywali za zgodą rodziców. W tym roku pobito rekord frekwencji, poprzednia - druga edycja zgromadziła bowiem ok. 70 małych morsów.

- Dzieci nie rozumieją tak naprawdę po co wchodzą do zimnej wody, ale bardzo to lubią - mówi Krzysztof Ponikowski, dyrektor SP nr 8, który sam morsuje od dekady. - Dla nich to przede wszystkim zabawa, ale także przełamywanie swoich lęków, zwiększanie wartości i samooceny. Przy okazji - trochę nieświadomie - budują swoją odporność. Morsowanie zwiększa bowiem poziom endorfin i przekłada się nie tylko na zdrowie fizyczne, ale także psychiczne.

Warto przypomnieć, że Szkolny Klub Morsów w SP nr 8 powstał jesienią 2020 r. w czasach pandemii, jako odpowiedź na ówczesny wszechobecny marazm, brak możliwości uprawiania sportu, a tym samym społeczną apatię.

- Od czterech lat bawimy się zimnem i rozpowszechniamy zdrowy tryb życia - opowiadał dyrektor podstawówki. - Dziś uczniowie wchodzą na pięć minut do dużego basenu, który mieści 20-osobową grupę, potem mogą się ogrzać w trzech jacuzzi z gorącą wodą.

Młodych morsów z „Ósemki" można spotkać w sezonie na zimne kąpiele w każdą niedzielę o godz. 12 nad Głębokiem.

Zimowa kąpiel na szkolnym boisku odbyła się nie tylko pod czujnym okiem dyrektora placówki, ale także nauczycieli i rodziców oraz członków Szczecińsko-Polickiego Klubu Morsy im. Zbyszka Ulatowskiego. Imprezę, która ma na celu promocję zdrowia wśród dzieci i młodzieży, współfinansowało Miasto Szczecin. ©℗

(kel)

Film: Piotr Sikora