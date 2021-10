Molestowanie w Akademii Sztuki?

Studentki Akademii Sztuki w Szczecinie oskarżyły jednego z wykładowców o molestowanie seksualne. Zarzuty potraktowano serio. Wykładowca został zawieszony. O sprawie jako pierwsza poinformowała szczecińska "Gazeta Wyborcza".

- Potwierdzam, iż wobec jednego z naszych wykładowców zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne w związku z zawiadomieniem, które wpłynęło ze strony studentek - mówi w rozmowie z "Kurierem" dr Mikołaj Iwański, prorektor ds. naukowo - artystycznych uczelni. – Reakcja uczelni była bardzo szybka i w związku z charakterem stawianych zarzutów rektora AS podjęła decyzję o zawieszeniu pracownika, co oznacza m.in. odsunięcie od prowadzenia zajęć. Pokrzywdzone osoby otrzymały pomoc psychologiczną, psycholog był również obecny podczas przesłuchania prowadzonego przez rzecznika dyscyplinarnego. I jeszcze jedno. Pracowaliśmy nad kodeksem etycznym regulującym relacje nauczycieli i studentów. Za sprawą tego zgłoszenia prace przyspieszyły. Projekt kodeksu zostanie przedstawiony na najbliższym posiedzeniu senatu uczelni.

Postępowanie dyscyplinarne może trwać maksymalnie do pół roku. Może skończyć się umorzeniem bez postawienia zarzutów. To najlepszy dla oskarżonego wykładowcy scenariusz. Najsurowsza kara, jak może go spotkać w ramach postępowania wewnątrzuczelnianiego, to usunięcie z pracy w Akademii Sztuki. `

Na poniedziałek zaplanowana jest uroczysta inauguracja tej najmłodszej szczecińskiej uczelni. ©℗

(as)