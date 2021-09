SPROSTOWANIE. „Wojna w Akademii Sztuki”

Ja, prof. dr hab. Dariusz Dyczewski, niniejszym prostuję moje wypowiedzi zawarte w artykule „Wojna w Akademii Sztuki” opublikowanym w „Kurierze Szczecińskim” w dniu 5 marca 2021 r., ponieważ część moich wypowiedzi była nieprecyzyjna:

to nie ja złożyłem projekt budżetu Akademii Sztuki w Szczecinie na 2021 r. do ministerstwa – projekt budżetu został złożony przez aktualną Panią Rektorę dr hab. Mirosławę Jarmołowicz, prof. AS, ja zaś przekazałem plan rzeczowo finansowy, który stanowi podstawę do ustalenia budżetu;

nieprawidłowo podałem, że w momencie ustępowania przeze mnie ze stanowiska Rektora kwota dotacji z Ministerstwa Kultury była znana, znany był wówczas wstępny limit wydatków na rok 2021. Z mojego doświadczenia wynikało, że budżet dla uczelni będzie w kwocie 29 milionów złotych. Jednocześnie przyznaję, że w projekcie budżetu na rok 2020, szacowany deficyt wyniósł 2.660.000 złotych, niemniej wiedziałem, że przy podjęciu odpowiednich decyzji ten deficyt nie zostanie osiągnięty;

omyłkowo wskazałem, że we wrześniu 2020 r. w Akademii zostało zatrudnionych 30 nowych pracowników. W swojej wypowiedzi oparłem się na piśmie z 9 grudnia 2020 r. skierowanym przez Akademię Sztuki w Szczecinie reprezentowaną przez prorektora ds. artystycznych dr Mikołaja Iwańskiego do Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” reprezentowanej przez dr Alicję Delecką-Bury, zgodnie z którym stan zatrudnienia na dzień 31 sierpnia 2020 r. wynosił 304 osoby, w przeliczeniu na pełne etaty 291,5 etatu, zaś planowano, że zatrudnienie na 01 stycznia 2021 r. wyniesie 334 osoby, w przeliczeniu na pełne etaty 304.

Jednocześnie wyjaśniam, że moim celem nie było i nie jest zarzucanie obecnej Rektorze Akademii, dr hab. Mirosławie Jarmołowicz , prof. AS, niegospodarności i złego zarządzania uczelnią. Twierdzenia zawarte w ww. artykule były wypowiedziane na gorąco i z tego powodu, wymagają ode mnie wyjaśnienia