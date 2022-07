Znamy wyniki z egzaminów ósmoklasistów

Znane są już wstępne wyniki egzaminów ósmoklasistów. Niestety, uczniowie kończący szkoły podstawowe w naszym regionie kolejny rok z rzędu uzyskali noty poniżej średniej krajowej, która z języka polskiego wynosi 60 procent, z matematyki 57 proc. a języka obcego - najczęściej angielskiego - 67 procent.

Do egzaminu ósmoklasisty w województwie zachodniopomorskim w sesji głównej, czyli w maju, przystąpiło ponad 20 tys. uczniów kończących szkoły podstawowe. Nad arkuszami pochyliło się 321 młodych uchodźców z Ukrainy.

Młodzież z Zachodniopomorskiego najlepiej poradziła sobie z językiem obcym - średnia wojewódzka to 65 procent. Słabiej poszła uczniom matematyka - uzyskali 53 procent, natomiast zmagania z ojczystym językiem wyszły nastolatkom ze Szczecina i regionu na 55 procent.

Z podsumowania tegorocznych egzaminów przygotowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu wynika, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury, w szczególności wyszukiwania w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio. Z matematyki uczniowie wykazali się umiejętnością wykonywania prostych rachunków pamięciowych na liczbach całkowitych w sytuacji praktycznej. Na egzaminie z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści rozwiązujący zadania z języka angielskiego oraz języka niemieckiego najlepiej poradzili sobie z zadaniem zamkniętym sprawdzającym znajomość funkcji językowych.

Egzamin wykazał także słabe strony uczniów kończących podstawówki. Z języka polskiego trudność sprawiło uczniom między innymi zadanie z zakresu kształcenia językowego sprawdzające umiejętność poprawnego używania znaków interpunkcyjnych, najczęściej przecinka. Z matematyki kłopot sprawiło zadanie zamknięte, którego rozwiązanie wymagało umiejętności prawidłowej interpretacji zapisu wyrażenia algebraicznego. W przypadku języka angielskiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych, natomiast uczniowie przystępujący do egzaminu z języka niemieckiego najniższe

wyniki uzyskali za zadania otwarte sprawdzające znajomość środków językowych oraz rozumienie ze słuchu.

To już czwarta edycja egzaminu ósmoklasisty. Jednak drugi, który młodzież zdaje w ułatwionej wersji - na zadaniach sprawdzano stopień opanowania wymagań ogólnych i szczegółowych określonych w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 r. W związku z decyzją o weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów w oparciu o wymagania, w arkuszach zmniejszono liczbę zadań do rozwiązania (w porównaniu do lat 2019 i 2020), ale czas na rozwiązanie zadań był taki sam, jak w latach ubiegłych.

