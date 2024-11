Miód drahimski drugi w świecie! Sukces zachodniopomorskiego pszczelarstwa

Warto wspomnieć, że od 1 czerwca 2006 roku miód drahimski został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych, jako pierwszy produkt w województwie zachodniopomorskim. Fot. Robert Stachnik

Na portalu Taste Atlas opublikowano ranking najlepszych miodów regionalnych na świecie. Doceniono również wyroby z Polski, w pierwszej dziesiątce znalazły się aż cztery miody z Polski, w tym nasze regionalne złoto z pasieki państwa Fujarskich spod Choszczna, czyli znany wszystkim smakoszom miód drahimski.

Taste Atlas to portal kulinarno-podróżniczy, który specjalizuje się w recenzjach regionalnych specjałów z całego globu. W zestawieniu najlepszych miodów na świecie pierwsze miejsce zajął miód manuka, produkowany w Nowej Zelandii, na siódmej pozycji uplasował się miód drahimski, kurpiowski zajął 9 miejsce, a podkarpacki miód spadziowy zamyka finałową dziesiątkę. W kategorii najlepiej ocenianych miód drahimski zajął już drugą lokatę. W pierwszej dziesiątce, a warto dodać, że ranking dotyczy aż 58 miodów, znalazły się także produkty pszczelarzy z innych rejonów kraju: kurpiowski, podkarpacki miód spadziowy oraz miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich – wszystkie uznane za tradycyjne produkty regionalne.

Te wyróżnienia podkreślają jakość i wyjątkowość polskich miodów na tle światowych produktów, a szczególnie cieszy wysoka pozycja miodu z Pomorza Zachodniego.

- To ogromny sukces pasieki wytwarzającej miód drahimski, ale także całego polskiego pszczelarstwa - mówi Andrzej Buławski, prezes Slow Food Convivium Szczecin. - Warto dodać, że miód z pasieki Fujarskich jako jedyny produkt w Zachodniopomorskiem ma certyfikat Unii Europejskiej. - Sam zjeździłem pól Europy, by poznano na Zachodzie smak naszego regionalnego złota. Miód drahimski zrobił furorę - podpił podniebienia smakoszy na całym świecie, a ja mam satysfakcję, że dołożyłem cegiełkę do tego sukcesu.

Przygoda z pszczelarstwem rodziny Fujarskich rozpoczęła się w 1971 roku. Dziś już trzecie pokolenie zajmuje się opieką nad pszczołami oraz dostarczaniem najwyższej jakości naturalnych miodów. Ponad 600 pszczelich rodzin każdego dnia pracuje wśród bogatej roślinności Drawskiego Parku Krajobrazowego, dzięki czemu z gospodarstwa pasiecznego w Kószkach pod Czaplinkiem płynie do konsumentów drawieńskie płynne złoto. Okoliczne pszczoły pozyskują nektar m.in. z wrzosów, gryki, lip i rzepaku. Warto wspomnieć, że od 1 czerwca 2006 roku miód drahimski został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych, jako pierwszy produkt w województwie zachodniopomorskim. Miód spod Choszczna posiada także Chronione Oznaczenie Geograficzne. Jest ściśle związany z obszarem, z którego pochodzi.

Wytwórcy miodu drahimskiego są niezwykle zaszczyceni wysoką lokatą ich miodu i tym, że znaleźli się w tak zacnym towarzystwie.

- Takie wyróżnienie daje nam jeszcze więcej energii do działania - napisali w mediach społecznościowych. - Wiemy, jak robić turbo dobry miód i nie zamierzamy przestawać!

